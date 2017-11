Bei einer Personensuche am Sonntagabend ist die Besatzung eines Polizeihubschraubers von Unbekannten mit einem Laserpointer geblendet worden.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, soll die Besatzung eines Polizeihubschraubers am Sonntag gegen 19.20 Uhr beim Überfliegen der Gemeinde Brigachtal-Überauchen von einer unbekannten Person mit einem Laserpointer geblendet worden sein. Die Beamten waren auf der Suche nach einem aus einem Pflegeheim in Bad Dürrheim vermissten Mann, der mittlerweile wieder aufgetaucht ist.Glücklicherweise kam es bei der Blendung mit dem grünen Laserstrahl nicht zu einer konkreten Gefährdung der Hubschrauberbesatzung. Die Polizei vermutet, dass der Laser in der Bondelstraße, Ecke "Großes Tal" in Überauchen eingesetzt wurde.Nun ermittelt die Polizei Villingen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bittet dringend um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07721/6010.