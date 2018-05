Brigachtal Österlicher Bastelspaß und viele Geschenkideen

Brigachtaler Heimatmuseum organisiert Ausstellung mit Verkaufsständen und hat vor allem auch die Kinder im Blick.

Am Wochenende bietet die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege im Heimatmuseum eine Oster-Ausstellung mit Verkaufsständen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren verbindet der Altertumsverein in diesem Jahr seine Osterausstellung mit einem kleinen Markt, an dem verschiedene österliche Geschenk- und Dekoartikel käuflich erworben werden können. So finden sich unter anderem Kerzen, Oster- und Frühlingsartikel aus Holz, Filz und Bast sowie Blumengestecke und kleine Kunstwerke aus geflochtenem Stroh im Sortiment, die im Heimatmuseum gekauft werden können. Auch Osterhasen in verschiedenen Variationen warten auf Abnehmer. Alle drei Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Brigachtal beteiligen sich wieder mit ihren selbst gebastelten Werken an der Ausstellung. Auf diese Weise können viele kunterbunte Artikel bestaunt werden und bei Gefallen auch gekauft werden.

Wie in den Vorjahren werden die Kinder auch dies Mal die Gelegenheit haben, ihre mitgebrachten, ausgeblasenen Eier in Marmoriertechnik unter Anleitung selbst zu gestalten. Ebenso kann man einer Künstlerin beim Bemalen von Eiern über die Schulter schauen und sich so inspirieren lassen. Rechtzeitig zum Palmsonntag werden zudem Palmzweige zum Verkauf angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt der Altertumsverein in bewährter Weise; an beiden Tagen gibt es Kaffee und Kuchen und andere Getränke.

Gleich an zwei Tagen öffnet das Überauchener Museum seine Pforten. Die Ausstellungstage sind am Samstag, 24. März, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. März, von 10 bis 17 Uhr.