Brigachtal Neujahrsempfang in Brigachtal: Das Wir-Gefühl steht im Mittelpunkt

Bürgermeister spricht über Projekte der Gemeinde. Innenminister Thomas Strobl (CDU)sagt kurzfristig ab.

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Brigachtal hat Bürgermeister Michael Schmitt in seiner Rede am Montag an das Wir-Gefühl seiner Bürger appelliert. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte kurzfristig abgesagt. An seiner Stelle sprach der Ministerialdirektor Julian Würtenberger.