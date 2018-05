Brigachtal Mitglieder des Brigachtaler Altertumsvereins wollen den Ententurm

Das Projekt würde 300 000 Euro kosten. Eine Genehmigung ist noch offen, wurde jetzt bei der Hauptversammlung des Altertumsvereins deutlich.

Baut der Brigachtaler Altertumsverein einen neuen Ententurm? Mit diesem Thema beschäftigt sich der Vorstand bereits seit einiger Zeit. Nun wurde innerhalb der Hauptversammlung darüber abgestimmt. Alle waren dafür.

Rückblende: Zunächst war es nur eine fixe Idee, quasi aus einer Bierlaune heraus entstanden. Man könne doch dem historischen Ententurm, der vermutlich um 1237 zwischen Klengen und Überauchen erbaut wurde, wieder neues Leben einhauchen. Für dieses Projekt hatte sich vor ziemlich genau einem Jahr eigens die Gruppe "Die Ententürmler" gegründet und sich dann mit der Grobplanung befasst. Auch die Gemeinde hat sich bereits mit diesem Thema befasst und ist offenbar nicht abgeneigt, den Wiederaufbau des über 18 Meter hohen Bauwerks zu unterstützen. Freilich gibt es noch viele Hürden. Da müssen zunächst die Naturschutzbehörde und das Landratsamt kontaktiert werden. Schließlich muss ein solches Projekt erst einmal genehmigt werden, sagte der Vorsitzende Volker Effinger.

Ententürmler Uwe Seng und Martin Toleikis stellten in der Versammlung das dreistöckige Gebäude, das nach ersten Hochrechnungen zirka 300 000 Euro kosten soll, im Detail vor. Auch zwei flache Nebengebäude in unmittelbarer Nähe sollen entstehen. Hier könnten ein Backhäusle und Stallungen eingeplant werden, die man bei Veranstaltungen nutzen könnte, hieß es. Der geplante Wanderweg würde am Ententurm vorbeiführen und so für "Laufkundschaft" sorgen. Die Bauzeit könnte zwischen zehn und 15 Jahren betragen und die Finanzierung laufe zum Großteil über Spenden, hieß es beim Jahrestreff im "Löwen". Nun will der Verein einen Vorort-Termin mit dem Landratsamt, der Gemeindeverwaltung und dem Grundstückseigentümer anberaumen. Erst dann kann über die weitere Planung beraten werden, hieß es.

Zum Schluss gab noch Ehrungen für treue Mitglieder: Friedel Seng (25 Jahre), Xaver Bartler, Gerhard Käfer, Reinmund und Günter Weißmann (alle 40 Jahre). Bei den Wahlen wurden Andreas Fanelli zum neuen Vize-Vorsitzenden gewählt. Er löste Beate Braun ab. Neuer Beisitzer ist Sven Ludwig.