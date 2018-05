Beim Jahrestreff kommen viele Aktivitäten zur Sprache, die von den Frauen organisiert werden. Beitrag wird deutlich erhöht

Die kleine fleißige Biene gilt den Landfrauenvereinen seit vielen Jahren als sinnbildliches Logo. Emsig wie Arbeitsbienen waren die Brigachtaler Landfrauen auch im abgelaufenen Jahr, was den Berichten beim Jahrestreff im „Sternen“ zu entnehmen war.

Gerade beim Dorffest, wo die Helferinnen hunderte von Dinnä und andere leckere Speisen herzauberten und fast 90 ganze Torten oder Kuchen verkauften, waren die Landfrauen an vorderster Front aktiv. Auch mildtätig wirkte der Verein: So wurde wiederum die Feldner-Mühle unterstützt und für eine Hilfsaktion in Nicaragua wurden Gelder gespendet. Schriftführerin Andrea Schleicher gab zu Beginn in ihrem Bericht ein bebildertes Resümee über das vergangene Vereinsjahr. Die Landfrauen konnten dabei auf zahlreiche Termine und Veranstaltungen zurückblicken. Lustig ging es an der Landfrauenfastnacht zu. Am Fastnachts-Umzug durch Klengens Straßen sind die Frauen immer äußerst kreativ und präsentierten sich als Pusteblumen oder als dekorative Sahneschnitten. Es gab Bastelabende, wo so manches Kunstwerk entstand und auch an Bezirksversammlungen und Jubiläen anderer Landfrauenvereine nahm eine Abordnung teil. Neben gut besuchten Vorträgen zu verschiedenen Themen, gab es Wanderungen sowie ein Ausflug in die Ortenau. „Kochen auf Türkisch“ oder ein Grillabend, wo leckeres Essen serviert wurde, stand ebenfalls auf dem Programm. Das mache richtig Appetit, da könnten doch auch mal die Herren zum Essen vorbei schauen, scherzte Bürgermeister Michael Schmitt bei der Entlastung der Vorstandschaft.

Im Finanzbericht erläuterte Johanna Mayer, dass von den 16 Euro Jahresbeitrag pro Mitglied nach Abzug der verschiedenen Umlagen an die Verbände gerade einmal 1,70 Euro für die Vereinskasse des Ortsverbands übrig bliebe. Grund, den Beitrag ab 1. Januar 2019 um 9 Euro auf 25 Euro zu erhöhen. Die finanziellen Reserven sind nach wie vor komfortabel, so dass weitere Vorhaben, wie ein Ausflug, geplant für den 16. Juni, angegangen werden könne, hieß es. Wie jedes Jahr war auch der Landfrauen-Bezirksverband bei der Versammlung vertreten. Diesmal sprach Angelika Thoma als Sprecherin zur Versammlung und stellte dabei die Möglichkeit von staatlichen Förderungen im Ehrenamt vor. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Sylvia Mahler und Christiane Nunnenmacher hervorgehoben. Die Ehrung nahm Veronika Bucher in Vertretung der erkrankten Landfrauen-Sprecherin Renate Mayer vor.

Neben Mitgliedern des Gemeinderats war auch die Landjugendvorsitzende Sabrina Käfer bei der Sitzung dabei. Seit nunmehr zwei Jahren besteht eine Kooperation zwischen den Landfrauen und der Landjugend in Brigachtal. Da half die Landjugend beim Richten der Osterkrone. Im Gegenzug unterstützten die Landfrauen bei Bewirtungsterminen. Nun wird es auch beim geplanten Tag der Gemeinde (10. Juni) eine gemeinsame Aktion geben, an der sich auch der BHLV (örtlicher Landwirtschaftsverband) beteiligen wird. Die Zusammenarbeit der Generationen funktioniert also bestens.

Landfrauen

Die Brigachtaler Landfrauen bestehen seit dem Jahr 1980 und zählen aktuell exakt 170 Mitglieder. Von denen engagieren sich regelmäßig ungefähr 80 Frauen bei verschieden Aktionen im Landfrauenverein. Ursprünglich waren die Landfrauen noch ausschließlich in dem bäuerlich geprägten Ort Klengen in der Landwirtschaft tätig. Daher wurden gemeinsame Unternehmungen für eben diese Frauen initiiert. Heutzutage umfasst der Verein jedoch Vertreterinnen aller Gesellschaftsschichten und Berufen sowie aus verschiedenen Altersgruppen.