Brigachtal Kommentar: Eine Gemeinde lebt vom Mitmachen

Rückblick auf das Jahr 2017

Wie sagte Bürgermeister Michael Schmitt beim Neujahresempfang 2017 doch so schön: "Das Ehrenamt hat in dieser Zeit eine immer größere Bedeutung." Dass es in einer Gemeinde Leute gibt, die das Ehrenamt dann auch tatsächlich leben, wurde deutlich unterstrichen und gewürdigt. Ob Günter Schneckenburger, der dem Kegelverein fast 30 Jahre vorsteht, oder die langjährige LTG-Vorsitzende Brita Krebs sowie Sänger-Urgestein Dieter Cielenga, das schlagkräftige Trio wurde mit Ehrennadeln, Geschenken und Lobreden geradezu überhäuft. Das natürlich völlig zu Recht, denn alle drei sind Macher und Vorbilder, auch für kommende Generationen.

Positives kommt auch vom Narrenverein – gut, dass sich nach langer Chefsuche nun etwas getan hat. Denn seit November wird der Brauchtumsverein von Markus Schultis und Maik Friedrich erstmals von einer Doppelspitze geleitet. Und auch die Landjugend hat eine neue Frontfrau: Sabrina Käfer wurde am 11. März neu gewählt. Mit der Organisation der Kreis-Sonnwendfeier hatte die 21-jährige Erzieherin gleich ein Großereignis zu stemmen, was ihr zusammen mit ihrem Team bestens gelang. Hunderte von jungen Leuten feierten auf der Festwiese ein schönes, friedvolles Fest. Mit der Neuausrichtung des ehemaligen Jugendtreffs "Speedy" wurde am Tag der Deutschen Einheit das erste Oktoberfest veranstaltet. Im Mai soll dann dort die gelegentliche Bewirtung starten. Bleibt nur zu hoffen, dass der neugeschaffene Treff fleißig frequentiert wird und die Bevölkerung auf diese Weise dieses Engagement auch honoriert.