Brigachtal Jugendorchester feiert Geburtstag mit viel Musik

Die Nachwuchskapelle des Musikvereins wird 50 Jahre alt. Beim großen Geburtstagsfest wirken auch viele ehemalige Mitglieder mit.

Brigachtal – Das Jugendorchester des Musikvereins Brigachtal zählt jetzt 50 Lenze. Mit einer großen Geburtstagsfeier, in deren Mittelpunkt alle Altersgruppen des Vereins stehen werden, soll am 22. Juni in der Festhalle in Kirchdorf gefeiert werden.

Es soll es eine Geburtstagsfeier werden, an der alle aktuellen und möglichst viele ehemalige Mitglieder des Jugendorchesters mitwirken. So jedenfalls stellen sich die Organisatoren der öffentlichen Veranstaltung, für die natürlich kein Eintrittsgeld verlangt wird, das vor. Vom aktuellen Jugendorchester, das etwa 30 Musiker stark ist, über das Mittelalter bis hin zum ältesten Musiker, Hornbläser Reinhold Fischer, will der Verein möglichst viele musizierende Mitglieder auf die Bühne holen.

Die Musiker wollen bei der Geburtstagsfeier viel Musik aus den vergangenen 50 Jahren spielen, damit Erinnerungen wach werden und sich Musiker und Publikum in dem vergangenen halben Jahrhundert musikalisch wiederfinden. Derzeit wird unter dem Dirigat von Christine Wiegant fleißig geprobt und so manches Medley eingeübt.

Es sei natürlich eine besondere Herausforderung und zugleich eine reizvolle Aufgabe, die verschiedenen Altersklassen unter einen Hut zu bringen, betont Musikvereins-Vorsitzender Udo Fünfschilling. Man müsse noch viel proben, aber das werde am Geburtstagsabend sicher klappen. Begleitet wird die Veranstaltung von einer informativen Ausstellung, in der die abgelaufenen 50 Jahre sicher wieder wach werden. So mancher ehemalige Musiker werde sich anhand von Bildern und Texten an vergangene Stunden, Auftritte und Erlebnisse erinnern. Man erwarte sicher etwa 200 ehemalige Jugendmusiker, die teilweise extra angereist kommen, freut sich Udo Fünfschilling.

Dass anschließend ausgiebig gefeiert wird, sei wohl Ehrensache, gesteht auch Gerhard Käfer, der als Archivar des Vereins die Ausstellung zusammengestellt hat. In einer kleinen Übersicht erinnert Käfer an die Gründung des Jugendorchesters, die man auf das Jahr 1968 datiert. Zwar habe es auch vorher schon eine kleine Formation von sieben Jugendlichen gegeben, da mehr als 20 Musiker der Hauptkapelle an der Front waren, aber auch diese sieben Jungs mussten dann in den Krieg ziehen.

Ein Glücksfall in der Geschichte des Jugendorchesters war Lothar Stör, der damalige Präsident des Vereins. Er war zugleich Schulleiter an der Klengener Schule und hat dort einige junge Musiker für das neu gegründete Jugendorchester rekrutieren können. In den besten Zeiten waren es mehr als 50 junge Musiker, die aktiv musizierten. Nach einem absoluten Hoch 2008 folgte ein bitterer Niedergang, als es immer schwieriger wurde, alle Register zu besetzen. In dieser Zeit kam es dann zur Kooperation mit den Musikvereinen von Grüningen und Aufen und seit dem Jahr 2010 gibt es das Jugendorchester Brigachtal-Tannheim.