Brigachtal In Brigachtal startet das Flurneuordnungsverfahren

In Brigachtal startet das Flurneuordnungsverfahren

In das Projekt, bei dem das Wegenetz ausgebaut wird, werden rund zwei Millionen Euro investiert.

Mit einem obligatorischen Spatenstich haben Bürgermeister Michael Schmitt, Landrat Sven Hinterseh sowie weitere Vertreter des Landratsamts das Zweimillionen-Projekt "Brigachtaler Flurneuordnungsverfahren" auf den Weg gebracht. Bereits vor einigen Tagen sind die Bagger der Firma Walter aus Trossingen angerollt und haben Wege, in Verlängerung "Grünwinkel" in Überauchen, mit schwerem Gerät bearbeitet. Diese bestehenden Wege, die laut Bürgermeister Schmitt später auch als so genannte Premium-Wanderwege dienen, werden nun deutlich verbreitert.

Eine Notwendigkeit für den landwirtschaftlichen Verkehr mit den heutzutage deutlich größeren landwirtschaftlichen Gerätschaften, meinte Landrat Sven Hinterseh beim Baustart. Deshalb wird das vorhandene Wegenetz ausgebaut und damit verbessert. "Wir freuen uns natürlich, dass die Gemeinde Brigachtal in Überauchen nun eine deutliche Aufwertung erfährt", sagte Bürgermeister Schmitt. Dies trage nicht nur zur Entwicklung des Teilorts, sondern der von ganz Brigachtal bei, so Schmitt.

Die Vorbereitungen für das Projekt laufen schon länger: Bereits im November 2016 stellte Werner Obergfell von der Flurneuordnungsstelle des Landratsamts den Plan dem Gemeinderat vor. Laut diesem Entwurf sollten Grundstücke sowie das Wege- und Gewässernetz neu geordnet und verbessert werden. Der Gemeinderat stimmte seinerzeit dem Verfahren zu. Mitte Mai 2017 hatte das Rathaus dann Besuch von Friedlinde Gurr-Hirsch vom Ministerium für den ländlichen Raum. Die Staatssekretärin übergab der Gemeinde einen Scheck über rund 610 000 Euro, was annähernd ein Drittel der Gesamtkosten von über zwei Millionen Euro, ausmacht. Hauptziele beim 674 Hektar großen Gebiet mit 173 Grundstücksbesitzern sei es, das bestehende landwirtschaftliche Wegenetz an die aktuellen Anforderungen anzupassen und die Bewirtschaftungsflächen durch Zusammenlegung von Eigentums- und Pachtflächen zu vergrößern, so Gurr-Hirsch. "Die Flurneuordnung leiste einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des ländlichen Raumes ", fasste sie damals das Projekt zusammen.

Die konkreten Maßnahmen sehen nun so aus, dass die landwirtschaftlichen Nutzflächen mit dem Ausbau des Wegenetzes besser erschlossen werden. Es entstehen breitere Rad- und Wanderwegsverbindungen. Auf diese Weise werden optimale Verbindungswege zwischen Beckhofen, Klengen und Überauchen geschaffen, sagte Bürgermeister Schmitt. Weitere Maßnahmen ist es, landwirtschaftlich genutzte Flächen und ökologisch bedeutsamen Biotopbereiche voneinander zu trennen.

Mit der aktuellen, ersten Ausbautranche, hier werden vier Kilometer Asphalt und 2,9 Kilometer Schotterwege geschaffen, wird mit einem Abschluss für Mitte September 2018 gerechnet. Für die zweite Tranche, die in 2019 startet, könnten weitere Maßnahmen im Schotter- und Wirtschaftswegebau umgesetzt werden. Auch Artenschutzmaßnahmen für Vögel und Insekten und Maßnahmen an Gewässern, wie die Entschlammung eines Altarms der Brigach, sollen zur Landschaftspflege beitragen. Durch die Trägerschaft der Grundstückseigentümer, also der Landwirte, ist eine sehr gute Bürgerbeteiligung gegeben. Allerdings könne es bei der Nutzung der Wege sowie bei der Bewirtschaftung der Grundstücke während der Bauzeit zu Einschränkungen kommen, sagte Bürgermeister Schmitt. Die Gemeinde bitte dafür um Verständnis.