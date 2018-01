Brigachtal Hirt-Areal in Überauchen weicht neuer Ortsmitte

Hirt-Areal in Überauchen weicht neuer Ortsmitte

Abbrucharbeiten haben begonnen. Viele Ideen für die neue Gestaltung

In Brigachtal wurde mit dem Abriss des Hirt-Areals begonnen. Die Arbeiten sind Teil der Ortskernsanierung Überauchen. Vergangenes Jahr rief die Gemeinde die Bürger zur Einreichung von Ideen für die Neugestaltung der Ortsmitte Überauchen auf, gefolgt von einem offiziellen Planungswettbewerb, dessen Ergebnisse im vergangenen Sommer präsentiert wurden. Dabei kamen die Städteplaner und Architekten zu ganz unterschiedlichen Vorschlägen, wie die neue Ortsmitte von Überauchen aussehen könnte. In den kommenden Sitzungen des Gemeinderates wird es darum gehen, wie die neue Ortsmitte in naher Zukunft konkret ausgestaltet werden soll. Bild: Hans-Jürgen Götz