Brigachtal Gerold Häßler hört bald auf

Für viele kam es ziemlich überraschend. Beim Jahrestreff des Martinschors, mit 310 Jahren ältester Briachtaler Verein, gab Vorstandsprecher Gerold Häßler seinen baldigen Rückzug aus dem operativen Geschäft bekannt.

Man werde älter und das ein oder andere Zipperlein mache sich bemerkbar, begründete der 74-jährige Häßler seine Entscheidung. Danach ließ er sich jedoch noch ein letztes Mal, aber nur für ein Jahr wiederwählen.

Leichtes Minus in der Kasse

Seit zehn Jahren leitet Birgit Ohmann die Kassengeschäfte des Vereins. Sie wurde dann auch für weitere zwei Jahre einstimmig wiedergewählt. Bei ihrer Jahresbilanz mache sich der Rückzug vom Dorffest finanziell schon bemerkbar; ein ganz leichtes Minus, bei besten Rücklagen, so fasste Ohmann die Jahresbilanz zusammen. Dass im Kirchenchor gesungen wird, versteht sich von selbst. Darüber berichtet Schriftführer Leonard Gut eindrücklich: Neben der Pflicht, wie das Singen an Weihnachten und Ostern, gab's auch die Kür: Geburtstage oder goldene Hochzeiten und andere weltliche Feiern wurden gesanglich umrahmt.

Ein tolles Ereignis sei die Teilnahme am Dekanatssingen in der Stadtkirche Bräunlingen gewesen. Mehr als 400 Akteure boten ein gewaltiges musikalisches Ereignis, hieß es. Im Mittelpunkt des sakralen Klangerlebnisses stand wiederum das Patrozinium, als der 38 Mitglieder umfassende Chor erstmals die herausfordernde "Missa Harmonia Mundi", unter der Leitung von Baika Urka erfolgreich aufführte.

Seit 60 Jahren Mitglied

Hervorgehoben wurde Roswitha Käfer, die seit 60 Jahren Vereinsmitglied ist. Seit bereits 50 Jahren widmet sich Inge Hirt dem Chorgesang und seit 25 Jahren singt Birgit Ohmann im Martinschor.

Beim Ausblick gab Häßler zum Schluss noch die Pläne des Chors bekannt: Chorleiterin Baika Urka hat über Ostern ein Engagement in Barcelona. Daher wird am Ostersonntag, 1. April, um 9 Uhr der Chor unter der Leitung von Thomas Schneider den liturgischen Dienst mitgestalten. Am 10. Juni stellt der Chor beim Tag der Gemeinde einen Kaffee- und Kuchenstand.