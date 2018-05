Brigachtal Gemeinde braucht neuen Wohnraum und Gewerbe

Bei der Versammlung der Brigachtaler CDU werden sowohl kommunale als auch Länderthemen angesprochen.

Aktuell gebe es weltweit viele Entwicklungen die Sorge bereiten, begrüßte der erste Vorsitzende des CDU Verbands Brigachtal Bernd Albert die etwa 20 Parteimitglieder, die der Einladung zur 45. Jahreshauptversammlung gefolgt waren. Unter ihnen der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt und eine Reihe von Gemeinderäten.

"Wir brauchen sie nicht, diese Trumps, Erdogans und Putins, die ohne Rücksicht auf die Menschen agieren", sagte Albert hinsichtlich der aktuellen Weltlage. Da lobe er doch die Zusammenarbeit im Ländle. Zwar sei die Koalition mit den Grünen auch keine Liebesheirat gewesen, aber was die machen "kann sich sehen lassen."

Für die Gemeinde Brigachtal sei es jetzt wichtig neben neuem Wohnraum auch Platz für Gewerbe zu schaffen. Man müsse bei solchen Planungen die Bürger mit einbeziehen, sagte der CDU-Vorsitzende. Aber das müsse auf einer sachlichen Ebene erfolgen. "Wir von der CDU wissen was gut ist für Brigachtal", betonte Bernd Albert.

Thorsten Frei berichtete aus Berlin und verteidigte ausführlich die aus seiner Sicht guten Ergebnisse der Verhandlungen mit der SPD. "Eine stabile Regierung ist wichtig für unser Land", sagte der Bundestagsabgeordnete, der die Korridorlösung beim Thema Migration lobte. In Zeiten humanitärer Katastrophen, wie dem Bürgerkrieg in Syrien, sei auch die christliche Nächstenliebe gefragt, so Thorsten Frei.

"Wir müssen die Eigentumsquote in Deutschland verbessern" meinte Frei mit Blick auf die aktuelle Wohnungsnot und lobte hier das geplante Baukindergeld. Zuvor hatte Bürgermeister Michael Schmitt aus dem Kreistag berichtet. Die positive Nachricht sei, dass es keine Erhöhung der Kreisumlage gebe. Herausforderungen, die es auf Kreis- wie auch auf Gemeindeebene anzugehen gelte, seien Breitbandausstattung und Ärztemangel im ländlichen Raum. Hierfür brauche es aber auch Geld.