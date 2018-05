Brigachtal Fußballkönige in Klengen gesucht

Im Höhenstadion gibt's zu Pfingsten wieder ein Fußballcamp. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Fußball gilt als beliebtester Sport der Deutschen. Dementsprechend intensiv betreiben die Vereine auch die Jugendarbeit. So veranstaltet auch in diesem Jahr der Fußballclub Brigachtal in den Pfingstferien ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche. Das Edro-Soccercamp wird von Dienstag, 22. Mai, bis Donerstag, 24. Mai, im Höhestadion in Klengen abgehalten. Fußballbegeisterte Buben und natürlich auch Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren können daran teilnehmen. Bei genügend Anmeldungen kann auch eine separate Mädchengruppe gebildet werden. Als Cheftrainer konnte wiederum Edmund Rottler, ehemaliger Profitorhüter in der Bundesliga, gewonnen werden. Weitere Co-Trainer werden das Training unterstützen. Fußballtalente können dann wieder drei Tage lang unter professioneller Anleitung jede Menge über Dribblings oder Zweikampfführung erfahren und dadurch ihre technischen Fähigkeiten verbessern.

Fußballspezifisches Koordinationstraining zur Förderung des gesamten Bewegungsapparates gehört ebenfalls zum Training dazu und zum Abschluss gibt es ein Wettkampf mit der Ballgeschwindigkeits-Pistole. Auch das Trainingsgerät Soccerwave steht zur Verfügung. Auf dem Programm stehen an allen drei Tagen jeweils vier Stunden Fußball-Techniktraining und vieles mehr. Da die Gruppen am ersten Tag nach Können und Alter eingestuft werden, könne ein besonders altersgerechtes und angepasstes Sondertraining erfolgen, sagte Edmund Rottler. Abschließend erfolgt wieder die Wahl zum Soccer-König.

Alexander Bosch vom FC Brigachtal freut sich schon heute über reges Interesse. "Es liegen schon einige Anmeldungen vor, es sind aber noch Plätze frei", sagt Bosch. Neben dem Fußball gibt es an allen drei Tagen ein warmes Mittagessen sowie Obst und Getränke sowie Betreuung während der Mittagspause. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Während des Camps eintretende Verletzungen oder gesundheitliche Probleme sind durch die Krankenversicherung der Eltern abgedeckt. Anmeldungen unter (0741) 9 42 92 70.