Brigachtal Frauenfasnet der Brigachtaler Frauengemeinschaft mit Witz und Ironie

Die Brigachtaler Frauengemeinschaft geht auf närrische Weltreise und nimmt Alterszipperlein gerne auf die Schippe.

Die katholische Frauengemeinschaft stellt in Brigachtal Jahr für Jahr ein gewitztes und kurzweiliges Programm bei der Frauenfasnacht auf die Beine. Auch dieses Mal ist die Bestuhlung im Martinssaal in Kirchdorf mit etwa 100 Besuchern nahezu komplett belegt, auf der Empore hat es sich hingegen die Junge Garde gemütlich gemacht.

Schon die Dekoration auf den Tischen verrät einiges über das diesjährige Thema: Muscheln und kleine Sonnenschirme zieren die mit Sand gefüllten Schmuckgläser. Folglich ruft bei der Frauenfasnacht die weite Welt, es herrscht Reise- und Urlaubsstimmung. So begrüßen die Ansagerinnen Monika Hirt und Gerlinde Schneckenburger zu der Melodie der Serie "Das Traumschiff" die bereits vor dem ersten Programmpunkt schunkelnde Narren-Meute. An Bord des Luxusliners tummeln sich mordende Witwen, tanzende Jünglinge, Weibsvolk als Matrosen und Konzil haltende Bischöfinnen. Genug Chaos und feurige Melange also für eine abendfüllende Unterhaltung.

Es eröffnet die Jugendgruppe St. Martin den ersten Gang mit geschmeidigen Tanzeinlagen, was nahezu die einzige Ausnahme an jugendlichem Flair des Abends wird. Schon bei Programmpunkt Nummer zwei dominiert die Trockenheit des Alters. Lioba und Brigitte diskutieren im Reisebüro annehmbare Urlaubsziele für Betagte. Der klamme Geldbeutel einer Rentnerin und die steife Hüfte lassen jedoch Kenia und Frankreich in weite Ferne rücken, es bleibt in Reichweite nur die inländische Kur. Es ist wohl diese ironische Selbstinszenierung und der authentische Eigenhumor der Damentruppe, was die Brigachtaler Frauenfasnacht zu einem Genuss für das Publikum werden lässt.

Lyrik und Tanz sind mit den Kirchturmkrähen, den Navis, Klothilde Ritzmann, den Kfd-Damen und der FC-Tanzgruppe garantiert. Die Hauptorganisation hatten Jutta Mayer, Monika Hirt und Ingeborg Käfer inne. Alleinunterhalter Helmut aus Brigachtal unterhielt das Publikum in den Zwischenpausen mit fasnachtlichen Evergreens.