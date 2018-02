Brigachtal Frau wird während Fastnachtsfeier in Kirchdorf verletzt

Sie wollte einen Streit zwischen ihrem Sohn und einer zweiten Person schlichten.

Wegen Streitereien ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Festhalle nach Kirchdorf gerufen worden. Laut Mitteilung der Polizei waren sich zwei Männer im Alter von 19 und 30 Jahren während einer Fasnachtsveranstaltung in die Haare geraten. Als die Mutter des 19-Jährigen eingreifen und schlichten wollte, erlitt diese laut Polizei eine Platzwunde. Die Ermittlungen dauern derzeit an.