Brigachtal Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in der Bondelstraße aus

Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in der Bondelstraße aus

Feuerwehr Brigachtal rückt mit drei Fahrzeugen aus und stellt schnell fest, dass es sich lediglich um einen Kaminbrand handelt. Es wird niemand verletzt.

Zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus in der Bondelstraße ist die Feuerwehr Brigachtal am Montagabend gegen 21 Uhr ausgerückt.

Die Wehr rückte mit drei Fahrzeugen zusammen mit der Polizei aus. Schnell stellte sich heraus, dass es lediglich zu einem Kaminbrand gekommen war. Personen wurden nicht verletzt, am Haus entstand kein Schaden.