Brigachtal Faszinierende Flickenteppiche zeigen bunte Schwarzwaldmotive

Das Überauchener Museum stellt derzeit zahlreiche Patchwork-Arbeiten aus. Darunter auch ein aufwändiger Gemeinschafts-Quilt.

Wenn man derzeit das Überauchener Museum besucht, fallen viele farbenfrohe Decken und andere Accessoires aus Stoff ins Auge. Schaut man genauer hinsieht man dass diese Kunstwerke wie Patchwork-Teppiche, die man auch Quilts nennt, aus vielen einzelnen Stoffecken, in Kleinarbeit zusammengenäht wurden. Ein Rundgang lohnt sich, es sind viele dekorative Tischläufer aber auch große Decken, Kissen oder Taschen in schönem Dekor ausgestellt.

"Viele der Arbeiten haben jahreszeitlich entsprechend Frühlings- oder Ostermotive", sagt Renate Jentzsch von der Patchwork-Gruppe. Ein Gemeinschafts-Quilt, der in über 340 Arbeitsstunden entstanden ist ein buntes Bilderbuch mit 42 kleinen Stoffbildern, wo schöne Motive aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis gezeigt werden. Darauf zu sehen sind historische Türme der Region, eine Kuckucksuhr und ein Schwarzwald-Mädle. "Leider wollte dieses Kunstwerk bisher noch niemand dauerhaft ausstellen", sagt Jentzsch.

Was braucht man eigentlich alles für Patchwork, eine Kunst, die schon im 17. Jahrhundert seine Ursprünge in Deutschland hatte und später in Amerika groß wurde? "Ein wenig Geschick und natürlich jede Menge Kreativität", bringt es Gildemitglied, Margarete Kemmelmeier auf den Punkt.

Ausstellungstage: sonntags, 11./18. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr.