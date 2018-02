Brigachtal Erst Schneefall, dann blauer Himmel: Toller Umzug zieht durch Klengen

Wechselhaftes Wetter hält Narren nicht ab. Brigachtaler zeigen sich wieder sehr kreativ.

Starker Schneefall, viel Witz und Kreativität und am Ende strahlender Sonnenschein. Der Brigachtaler Umzug am Fasnet-Montag hatte so einiges zu bieten. Und das wechselhafte Wetter hielt die närrischen Zuschauer nicht davon ab, die Straßen zu säumen.

Die Brigachtaler Narren zeigten sich mal wieder von ihren besten Seite. Allerhand kunstvolle Verkleidungen und Anspielungen auf so manches Thema aus der Kommunalpolitik. Einen satirischen Seitenhieb gab es auch für die Nachbarn aus dem Oberzentrum. "Was Kubon kann, kann Schmitt schon lang", hatten die Landfrauen zu ihrem Motto gemacht und die VS-Träume nach einem schwebenden Transportmittel damit herrlich aufs Korn genommen.

Herrlich war auch die mobile Blitzanlage, die auf die Verkehrssituation im Ort anspielte. Die Gruppe spielte damit gekonnt auf die neue Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Marbacher Straße und die Forderung auf eine neue Blitzanlage an. Joachim Eichkorn, der den närrischen Blitzer ein ums andere Mal auslöste, wurde auf seinem alten Drahtesel zum meistgeblitzten Mann Brigachtals.

Nicht fehlen durften natürlich auch alle Akteure der Narrenzunft Brigachtal und deren Sprecher Jens Oberföll, der vor dem Werk- und Vereinshaus wieder Mal für die passenden Kommentare zum närrischen Treiben sorgte.

Mitleid durfte man mit den Musikern des Umzugs haben, sie kämpfen gegen den Schneesturm an, mussten ihr Spiel aber trotzdem das ein oder andere Mal doch unterbrechen. Wer mags verdenken, sind einem doch schon als Zuschauer fast die Finger abgefroren. Immerhin gab es durchgehend die Musik vom Band aus dem Werk- und Vereinshaus.