Brigachtal Erinnerung an den Unglückstag, als Klengen zum Trümmerhaufen wurde

Bei einer eindrucksvollen Gedenkfeier zum Brand im Jahr 1893 berichten Johanna Elsäßer und Josef Vogt von den Details der Katastrophe, die sich jetzt zum 125. Mal jährt.

Brigachtal – In einer stimmungsvollen Feier gedachten die Brigachtaler am Donnerstag dem Dorfbrand, der am 26. April 1893 in Klengen alles in Schutt und Asche gelegt hatte. Johanna Elsäßer und Josef Vogt berichteten sehr lebendig von den damaligen Geschehnissen und zeichneten auf diesen Weise jenen Tag und die Zeit nach dem Großfeuer eindrücklich nach.

Weitere Informationen Klengener Brandkatastrophe bewegt sehr viele Menschen

"Zwei Kinder von kaum vier Jahren zündeten in ihrer Einfalt einen hinter dem Hause liegenden Strohhaufen an", berichtete das Villinger Volksblatt. Ein Haus nach dem anderen fing Feuer. Die einheimische Feuerwehr und die Wehren der umliegenden Nachbargemeinden, die zur Hilfe eilten, waren letztendlich machtlos. Am Ende überlebten von den 72 Gebäuden lediglich vier Häuser die Flammen. Es gab Verletzte, aber keine Toten. Mehrere Personen hatten Brandwunden davon getragen, so auch die Frau des Messners. Sie läutete in der Kirche die Sturmglocke, bis das Glockenseil abbrannte.

Doch bevor die Sprecher in detaillierten Schilderungen über das verheerende Feuer berichteten, ging es zunächst in die altehrwürdige Klengener Kirche. Dort hatte Pfarrer Dominik Feigenbutz die Türen der Kirche weit geöffnet. Auch Feigenbutz ging in der liturgischen Feier vor voll besetzten Rängen auf die Katastrophe ein: Um das Thema Feuer rankten sich zahlreiche Mythen; welche Gewalt es haben könne, wurde vor genau 125 Jahren in Klengen deutlich, sagte er.

Nach dem kirchlichen Gedenken traten die Kirchenbesucher vors Hauptportal. Dort richtete zunächst Bürgermeister Michael Schmitt einige Worte an die Gemeinde: "Vor genau 125 Jahren passierte ein Unglück, für die damaligen Größenverhältnisse war es ein wahre Katastrophe, dadurch hat sich das Bild von Klengen verändert", so Schmitt. Auch Johanna Elsäßer berichtet, dass die Straßenzüge in der Tat deutlich verbreitert und auch begradigt wurden.

Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wurde, war den Berichten ebenfalls zu entnehmen: "Gemeinsam packten alle an", so Schmitt. Auch Josef Vogt berichtete von diesem inbrünstigen Verlangen der Menschen, möglichst schnell wieder ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben. "Das gab den Menschen diese unermüdliche Kraft und Ausdauer, denn gleich am Tag nach dem Dorfbrand wurde mit dessen Wiederaufbau begonnen", berichtete Vogt. "Männer, Frauen, Greise, aber auch Kinder griffen zur Haue und Schaufel oder zum Pickel. Vom aufgehenden Tag bis in die späte Nacht wurden die Trümmer und der Brandschutt beseitigt", berichtet Elsäßer.

Es seien auch reichlich Tränen geflossen, teils aus Trauer über verlorene Habseligkeiten, aber auch aus Freude über unversehrt geborgene Kleinigkeiten, rezitierte Elsäßer. Auch Hilfe kam von allen Seiten. Privatleute, aber auch die öffentliche Hand spendeten fleißig Geld zum Wiederaufbau. Einem amtlichen Bericht ist zu entnehmen, dass am 13. September 1894 der Großherzog von Baden nebst Gemahlin das aus der Asche wiedererstandene Dorf besuchte. Nur eineinhalb Jahre später also lief das Leben bereits wieder fast normal. Mit der Niederlegung eines Kranzes endete die Gedenkfeier nach gut einer Stunde.

Der Schaden

Das einst wohlhabende Klengen wurde durch die Brandkatastrophe zum Trümmerhaufen. Von den 657 Einwohnern wurden zirka 450 obdachlos, viele wurden in den Nachbargemeinden einquartiert. Denn die meisten Leute hatten nur das retten können, was sie am Leibe trugen. Bei diesem Brand kamen zirka 30 Schweine, ein Rind, vier Farren und viel Geflügel sowie Hunde und Katzen in den Flammen um. Der Schaden betrug nach Schätzungen fast eine Million Mark. Wie Vogt berichtet, entspricht dies einem Wert von zirka zehn Millionen Euro. (kd)