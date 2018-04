Brigachtal Ein Halleluja auf 20 Jahre Gesang - Voicey of Joy feiern Geburtstag

Voices of Joy feiern ihren runden Geburtstag und bieten dazu mit vielen Gästen ein ganz besonderes Konzert in Brigachtal.

Gospelgesang gepaart mit rockigen Klängen bot der Gospelchor Voices of joy anlässlich seines 20-jährigen Bestehens. Dass das Jubiläumskonzert gerade in Brigachtal gefeiert wurde, ist sicher kein Zufall, denn der Chor trat hier schon des Öfteren und immer gerne auf. Dass der Gospelchor unter Leitung von Sven Udo Rösler natürlich etwas Besonderes bieten wollte, versteht sich von selbst. Am Ende gelang es vortrefflich. Denn das ganze Konzert spiegelte pure Lebensfreude und am Ende hatte die eigentlich ernste Geschichte ein Happyend.

Zahlreiche Zuschauer wurden im Kirchenrund vom abendfüllenden Bühnenstück „Hope“ mitgerissen. Mit dem Gospelinterpreten und Songwriter Helmut Jost samt der Band Gospelfire, bestehend aus elf handverlesenen Profimusikern und Sängern, war prominenter Besuch zu Gast. Jost hat sogar schon mit Phil Collins und Xavier Naidoo gearbeitet. In drei Proben hatten Voices of joy drei Lieder geprobt, die die Musiker und die Chöre zusammen präsentierten. Bei der Generalprobe war dann der gemeinsame Soundcheck.

In dem multimedialen Bühnenstück „Hope“ erzählen Helmut Jost und Ruthild Wilson, unterstützt von ihrer Band Gospelfire, in 16 Gospelsongs, Popballaden und rockigen Hits im afrikanischem Gewand sowie optisch unterstützt durch eine Bild-Projektion und durch Filme (Steve Volke) die Geschichte eines Jungen, der aus ärmlichsten Verhältnissen stammt und dessen Leben eigentlich von vorne herein zum Scheitern verurteilt scheint. Schon bei seiner Geburt weiß die alleinerziehende Mutter, dass sie ihrem Kind außer ein paar guten Wünschen nichts bieten kann. So spiegeln die Songs seinen Lebensweg und die schwierige Kindheit. Da wird von Kinderarbeit, Kriminalität, Flucht oder Extremismus gesungen. Doch sein Leben ändert sich, als er in ein Patenschafts-Programm des Kinderhilfswerkes „Compassion“ aufgenommen wird. Zum ersten Mal in seinem Leben bekommt er einen richtigen Namen, wird mit Schulbildung, Kleidung und Essen versorgt und lernt durch Zuwendung, dass es einen liebenden Gott gibt, der ihn nie aus dem Blick verloren hat. Endlich darf auch er von einem guten Leben träumen. So kann er durch die Hilfe seiner Pateneltern eine Ausbildung abschließen. Und weil die Patenkinder in der Regel in ihren Heimatländern zu wertvollen Stützen der Gesellschaft werden, ist „Hope“ auch ein Lehrstück für Hilfe vor Ort.

Es ist eine herzzerreißende Geschichte, die die begeisterten Zuhörer in Brigachtal erleben durften – tolle Stimmen, die den Nerv beim Publikum trafen, mal hoch, mal kräftig, mal leise und begleitet mit Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Trommeln und ergänzt durch fröhliche, aber auch ernste Erzählungen, dazu mit passenden Bildern unterlegt. Am Ende wurde in der Tat etwas ganz Besonderes geboten; der langanhaltende Applaus gab den Akteuren auf der Bühne Recht.