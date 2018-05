Brigachtal Christina Mattes ist neue Kassen-Chefin

Kassiererin Anita Seidel hört bei den Klengener Turner-Damen auf, doch eine Nachfolgerin ist schnell gefunden.

Dass die Klengener Turner-Damen ein richtig agiles Völkchen sind, zeigt, wie gut das Turnangebot angenommen wird und wieviel übers Jahr unternommen wurde. Jeden Mittwoch um 19 Uhr turnt die 50-Plus-Gruppe "Mach mit – bleib fit" mit meistens um die 15 Seniorinnen. Power-Gymnastik, das Angebot für die jüngeren Damen, ist jeweils im Anschluss ab 20 Uhr. Auch diese Turnstunden sind mit bis zu 40 Turnerinnen stets gut besucht, hieß es. Nordic-Walking unter der Regie von Angelika Niedworok sei nach wie vor ein Renner und runde das Angebot der Damengymnastikgruppe ab.

Dass die Gruppe wirtschaftlich gut aufgestellt ist, zeigte der Kassenbericht von Anita Seidel. Auch wenn man etwa doppelt so viel Ausgaben wie Einnahmen hatte, stehen unterem Strich doch genügend Reserven für weitere Aktionen. Bei den Wahlen der 166 Mitglieder umfassenden Damenriege wurden Teamsprecherin Konni Bucher, Schriftführerin Marianne Weißhaar und die Teammitglieder Christa Bausch sowie Gudrun Murawski bestätigt. Kassiererin Anita Seidel hingegen ist nach 17 Jahren aus dem Vorstandsteam ausgeschieden. Die 60-Jährige gab ihren Posten an Christina Matthes ab.

Zahlreiche Arbeitseinsätze, aber auch gesellige Treffen fächerte Marianne Weißhaar bei der gut besuchten Jahresversammlung im "Bahnhof" auf: Da nahmen zwei Gruppen am Ortskegelturnier teil und belegten wiederum die ersten beiden Plätze und auch beim Villinger Stadtlauf waren einige Damen vertreten. Dass die Damengymnastik auch eine emsige Tanzgruppe hat, beweist die Truppe um Trainerin Anna Merkle insbesondere an Fastnacht. Da gab es einmal mehr wieder einige umjubelte Auftritte. Helfende Hände bot man bei Dorffest-FC-Stand oder bei der Bewirtung bei Heimspielen und bei einer Blutspendenaktion.

Lob verteilte FC-Chef Frank Ritzmann für die allseits einsatzbereite Damengruppe, die den Hauptverein, den FC Brigachtal, nach wie vor mit viel Engagement unterstützt, so Ritzmann. Ein Ausflug am 28. April, diesmal nach Gegenbach, sei in Planung, hieß es abschließend.