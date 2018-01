Brigachtal Bürgermeister Michael Schmitt: "Müssen die Ärmel hochkrempeln"

Michael Schmitt, Bürgermeister von Brigachtal, über die Gemeindeentwicklung, die mit vielen Großprojekten eine Herausforderung wird. Er beklagt in diesem Zusammenhang auch die zunehmende Bürokratie.

Herr Schmitt, Sie mussten neulich Ihre Gewerbeentwicklung heftig verteidigen und haben Gegenwind bekommen. Warum ist die Umsetzung so wichtig?

Michael Schmitt: Es gab die Bürgerinformationsveranstaltung und wir haben aufgezeigt, dass eine Gewerbeentwicklung nur gut funktionieren kann, wenn eine Straßenanbindung nach Osten, also an die Bundesstraße 33 Bad Dürrheim, kommt. Der Gemeinderat hat sich intensiv damit beschäftigt, wie eine weitere Entwicklung aussehen kann. Wir werden das Konzept jetzt weiter ausarbeiten und abwägen. Wichtig ist es, die Gemeindeentwicklung als Gesamtes im Auge zu behalten. Da wird es nicht möglich sein, die individuellen Interessen einzelner Betroffener optimal berücksichtigen zu können.

Die Infrastruktur auf dem Land zu erhalten, ist oftmals ein Kraftakt. Sie investieren zwar Millionenbeträge, trotzdem hat man den Eindruck, dass Brigachtal es in dieser Sache etwas leichter hat. Stimmt das?

Wir haben teilweise glückliche Umstände. Die Infrastruktur zu erhalten ist eine Fleißarbeit, denn nur wenn alles ineinandergreift, also nur, wenn eine gute Nahversorgung vorhanden ist, lassen sich auch Gewerbetreibende nieder. Beispielsweise ein Arzt oder Apotheker lässt sich nur bei einer bestimmten Anzahl an Einwohnern aus einem Einzugsgebiet nieder. Ich denke, dass unsere zentrale Lage nah bei Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Donaueschingen unser großes Plus ist.

Sie werden nächstes Jahr eine sechsstellige Summe ins Rathaus investieren, was verbessert sich für den Bürger?

Wir werden zur Verbesserung des Services ein Bürgerbüro einrichten, das am 10. Juni mit einem Tag der Gemeinde eröffnet wird. Da geht es darum, dass Bürger einen direkten Ansprechpartner finden. Ziel ist es, relativ schnell auf Anliegen der Bürger zu reagieren, auch mit erweiterten Öffnungszeiten. Der direkte Kontakt zu einem Ansprechpartner wird doch trotz des Internets noch sehr geschätzt. Wir haben hier die Möglichkeit genutzt, die ehemaligen Räumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei mit in das Rathaus einzubinden.

Konterkariert das, dass eine Verwaltung in Zukunft immer digitaler wird?

Ich denke, dass das eine nicht ohne das andere geht. Wir haben ja schon teilweise einen Generationenkonflikt. Die ältere Generation schätzt sicher noch eher den persönlichen Kontakt, und sicherlich ist es auch für die jüngere Generation hilfreich, einen direkten Ansprechpartner zu haben.

Sie investieren auch ansonsten relativ viel in der Gemeinde. Was ist Ihre Vision? Wo soll Brigachtal in zehn Jahren stehen?

Wir haben uns auf die Agenda geschrieben, für unsere Bürger ein breit gefächertes Angebot in allen Bereichen vor Ort zu haben. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Vereinslandschaft gut aufgestellt ist, dass wir für die Kleinkindbetreuung und mit unserer Grundschule bestmögliche Einrichtungen zur Verfügung stellen. Wichtig ist auch, dass wir mit dem Seniorenzentrum ein vielfältiges Angebot für unsere Senioren mit betreutem Wohnen, Pflege-WG und speziellen Betreuungsformen geschaffen haben. Für die Gewerbebetriebe und Bürger wurde eine Breitbandversorgung auf die Beine gestellt. Brigachtal ist und soll auch in der Zukunft eine attraktive Gemeinde bleiben. Beispielsweise freuen mich auch über Initiativen wie den Nachbau des Ententurms. Damit setzt man auch gewisse Akzente.

Der Ortskern von Überauchen wird sich sehr stark verändern. Ist der Plan nun eine gute Lösung?

Wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht und der Planungswettbewerb war meines Erachtens sehr hilfreich und hat zu einem tollen Ergebnis für die Ortsmitte geführt. Es ist uns aber auch bewusst, dass wir ganz schön die Ärmel hochkrempeln müssen und dass es ein Kraftakt sein wird. Gerade auch aus finanzieller Sicht. Meines Erachtens bekommt die Ortsmitte mit dem Bau des Dorfhauses und der umliegenden Gestaltung ein markantes, interessantes und frisches Gesicht.

Es stand nie in Frage, ob der Kindergarten in Überauchen weiter besteht. Ist das auch in Zukunft haltbar, dass Sie in jedem Ortsteil einen Kindergarten betreiben?

Für uns stand nie zur Diskussion, dass der Standort Überauchen komplett aufgelöst wird. Es stellte sich lediglich die Frage, ob am bestehenden Gebäude saniert wird, oder ob ein neuer Kindergarten gebaut wird. Es gibt einen gewissen erfreulichen Aufschwung in Brigachtal, dass junge Familien und damit Kinder zu uns ziehen. Das ist dadurch spürbar, dass unsere Kitas voll ausgelastet sind. Wir überlegen uns ernsthaft, nicht nur dreigruppig zu bauen, sondern eventuell mit Platz für eine vierte Gruppe zu bauen.

Es gab vor allem 2016 eine emotionale Diskussion um die Flüchtlings- und Integrationspolitik in Ihrer Gemeinde. Es ist mittlerweile relativ ruhig geworden, funktioniert also die Integration?

Ich bin sehr erfreut, dass wir unsere Unterkünfte fertiggestellt haben. Es ist in der Tat sehr ruhig, das zeigt auch, dass vielleicht manche Vorbehalte nicht gerechtfertigt waren. Ich freue mich, dass unsere Neubürger sich wohlfühlen in Brigachtal und wir begleiten sie in der Integration. Hier sei dem Helferkreis Asyl ein ganz großes Lob und ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.

In der Kita Froschberg sind zwei Kindertagesstätten zusammengewachsen, wie ist dieser Prozess jetzt aus Ihrer Sicht abgelaufen? Das war ja anfangs keine Liebesheirat.

Es ist wirklich so, dass es jetzt harmonisch vonstattengeht. Es freut mich sehr, dass man sich gefunden hat. Es ist keine leichte Aufgabe, wenn zwei Kitas fusionieren. Ich habe bei meinem Besuch in den letzten Tagen den Eindruck gewonnen, dass es gut miteinander funktioniert und man zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen ist. Ich habe bisher keine Beschwerden oder irgendwelche Bedenken gehört und das ist schon mal ein recht gutes Zeichen.

Gab es denn irgendetwas im Jahr 2017, das Sie so richtig geärgert hat?

Was einen ziemlich fordert, sind die aufwendigen Beteiligungsprozesse in allen Belangen der Entwicklung einer Kommune. Man muss sich mit zahlreichen Behörden und Institutionen sehr intensiv auseinandersetzen. Der Aufwand steht meines Erachtens in keiner Relation mehr zu den notwendigen Ergebnissen. Ich stelle da ernsthaft infrage, ob wir da mittlerweile überziehen. Es scheint in unserem deutschen oder gar europäischen Naturell zu liegen, den Bürokratismus mehr und mehr wachsen zu lassen. Das macht alles nicht leichter.

Sie haben bekannt gegeben, dass Sie nochmals für das Amt des Bürgermeisters kandidieren und gehen in das letzte volle Kalenderjahr. Was motiviert Sie?

Ich habe große Freude an meiner Arbeit und möchte diese, falls die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind, gerne hier in Brigachtal fortsetzen. Ich freue mich auch auf die vielfältigen Aufgaben und Bereiche in unserer Gemeindeentwicklung.

Zur Person

Michael Schmitt, 44, stammt aus Donaueschingen und machte dort im Rathaus und an der Fachhochschule Kehl den Diplom-Verwaltungswirt. Von 2002 bis 2005 war er Rechnungsamtsleiter in Brigachtal, ging für fünf Jahre als Kämmerer nach Donaueschingen, bevor er am 1. Januar 2011 das Amt des Bürgermeisters von Brigachtal antrat. Michael Schmitt ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. (pga)