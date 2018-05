Brigachtal Brigachtaler zaubern in Augsburg ganz brasilianisch

Eine Mini-WM ist für die F-Jugend ein einzigartiges Erlebnis. Dazu tragen 2500 Teilnehmer und ein schöner 13. Platz entcheidend bei.

Brigachtal – WM-Luft schnuppern konnte die F-Jugend des FC Brigachtal. Auf der Sportanlage von Schwaben Augsburg, wo die Nachwuchskicker mit ihren Betreuern Holger Cattarius, Ralf Beikirch und Sven Bauer gereist waren, nahmen an die 120 Mannschaften der verschiedenen Altersklassen von U9 bis U13 mit über 2500 Nachwuchskickern an einer spannenden Mini-WM teil. Jede Mannschaft repräsentierte dabei eine der 32 Nationalmannschaften der Weltmeister-Teilnehmer.

Zunächst gab es eine große Eröffnungsfeier mit allen Teams. Nach dem sportlichen Kräftemessen und den Kampf ums runde Leder erfolgte die abschließende Siegerehrung. Zuvor waren die erfolgreichen Brigachtaler U9-Jungs der Jahrgänge 2009 und 2010 aktiv, am Ende belegten sie einen hervorragenden 13. Platz. Die Kicker bestritten insgesamt sechs Begegnungen von je 25 Minuten und liefen in den Trikots des fünfmaligen Weltmeisters Brasilien auf. Bei dem international gut besetzten U9-Turnier kämpften 32 Mannschaften um den Weltmeistertitel. So spielten Mannschaften aus dem Raum Augsburg und München sowie Gäste aus der Schweiz und Österreich beim Turnier mit.

Etwas ungewohnt war für die Kinder die Spieldauer von 25 Minuten pro Partie und das natürlich größere Spielfeld. Am ersten Turniertag hatten nicht nur die jungen Fußballer mit leichter Nervosität zu kämpfen. Auch die Trainer waren aufgeregt und fieberten von Beginn an kräftig mit und feuerten die Kinder bei sommerlichen Temperaturen an. Die Jungs konnten zu Beginn über zwei Siege gegen die Schweiz (3:1) und Costa Rica (9:0) jubeln. Im entscheidenden Spiel gegen Serbien ging es um den Gruppensieg. Diesen erreichten sie mit einem Unentschieden (2:2). So schafften sie den Sprung ins Achtelfinale. Opas und Väter munterten die jungen Akteure immer wieder auf.

Am zweiten Tag ging es in die Zwischenrunde, wo man gegen Kolumbien, gemeinsam mit der U9 aus VS-Pfaffenweiler, antreten musste. Es war ein Derby der Extraklasse. Nach einer knappen Niederlage wurde dann im Anschluss gegen die Iraner ein wahres 7:1-Torfestival gefeiert. Zum Abschluss schafften die siegreichen Kinder einen nie gefährdeten 2:1-Sieg und zwar gegen Europameister Portugal. Ein Höhepunkt war für die Jungs auch die Übernachtung in einer nahe gelegenen Schule. Die Klassenzimmer wurden kurzerhand in Massenquartiere umfunktioniert. Die Kinder samt der Trainer hatten richtig viel Spaß und kamen voller Stolz über die gute Platzierung zurück nach Brigachtal.

Jugendabteilung

Die Jugend-Mannschaften spielen in diversen Spielgemeinschaften. Jugendleiter ist Andreas Bölling. Gerne werden weitere fußballbegeisterte Mädchen und Buben aufgenommen. Kontakt: (0177) 5 92 20 59, andreas.boelling@fc-brigachtal.de (kd)