Brigachtal Brigachtaler Vereine leben 2017 das Ehrenamt

Ein Jahr mit vielen Höhepunkten geht zu Ende. Viele kulturelle Angebote bereichern die Gemeinde.

Am morigen Silvestertag wird vielerorts das alte Jahr feierlich verabschiedet und um Mitternacht auf ein "Gutes Neues" mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Auch in Brigachtal wird mit Silvester-Paschen, Feuerwerk und zahlreichen Feiern im privaten Kreise der Jahreswechsel stimmungsvoll eingeläutet. Doch was ist geblieben vom Jahr 2017: Vieles ist vorbei, aber es gibt Ereignisse, Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die von den Brigachtaler Vereinen auf die Beine gestellt wurden, die im Gedächtnis haften geblieben sind. Die erklärten Jahreshöhepunkte waren die närrischen Veranstaltungen in allen drei Ortsteilen, das Dorffest und der kulturelle Herbst. Traditionell begonnen hatte das abgelaufene Jahr, Mitte Januar mit einem Neujahresempfang, zu dem die Gemeinde wiederum in die Kirchdorfer Halle eingeladen hatte. Bei diesem feierlichen Anlass wurden wiederum zahlreiche verdiente Ehrenämtler in den Mittelpunkt gerückt.