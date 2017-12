Brigachtal Brigachtaler Krippe in voller Pracht zu sehen

Brigachtaler Krippe in voller Pracht zu sehen

Das Projekt des Seniorenvereins wird öffentlich ausgestellt. Ausstellung ist bis Heilige Drei Könige im Pfarrsaal in Klengen zu sehen.

Lange haben die fleißigen Bastler des Seniorenvereins Miteinander an der Weihnachtskrippe gearbeitet. Jetzt kann sie von der Öffentlichkeit bestaunt werden. Die Ausstellung im Pfarrsaal in Klengen wurde nun offiziell eröffnet. Dass die 5,60 Meter lange Weihnachtskrippe mit seinen schön gearbeiteten Figuren soviel Anklang findet, sei vielen helfenden Händen zu verdanken, sagte Max Hirt, Vorsitzender des Seniorenvereins, bei Vernissage. Auch die Künstlerin Gisela Kalla aus Villingen, die die Krippenfiguren über viele Jahre hinweg geschaffen hat und die Geberin, Lotte Nesselhauf, seien überglücklich, dass diese nun eine Bleibe gefunden haben, berichtete Hirt.

Dabei sei es gar nicht so leicht gewesen, die Figuren zu bekommen. Denn eigentlich wollte Lotte Nesselhauf aus Klengen die Figuren erst nach ihrem Ableben der Kirche vermachen. Doch die Kirche winkte seinerzeit errst einmal ab. Man habe bereits fünf Krippen, aber nur drei Kirchen. "Nachdem ich Frau Nesselhauf versprochen hatte, eine Krippe für die Figuren zu bauen, willigte sie schließlich ein und ich konnte die Figuren abholen", sagte Hirt.

Damit die Krippe nun in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben sechs Senioren im ersten Halbjahr nochmals fleißig an deren Fertigstellung. Somit habe man eineinhalb Jahre lang insgesamt 1500 Arbeitsstunden abgeleistet und Gesamtkosten von etwa 4000 Euro gehabt, verrät Max Hirt. Eine glückliche Fügung zudem: "Wir hatten für die verschiedenen Gewerke stets die passende Kraft: Der eine betätigte sich als Verputzer, der andere sorgte für die Elektrik. Auch Sägearbeiten fielen an und für den Feinschliff hatten wir ebenfalls einen Experten."

Nun konnten alle 16 biblischen Szenen erstmals komplett präsentiert werden. Gezeigt wird die Krippe im originalgetreuen, orientalischen Umfeld, samt den aussagekräftigen Terrakottafiguren. Neu dazugekommen seien Maria und Josef, berichtet Hirt. Damit können nun über 100 Figuren, mit einer Höhe von bis zu 18 Zentimetern, gezeigt werden. Ob der opulenten Größe der Krippe wurde sie vom Werk- und Vereinshaus, wo die noch nicht ganz fertiggestellte Krippe im vergangenen Jahr erstmals ausgestellt war, ins Pfarrzentrum verlegt. Dort bekommt sie am Sonntag, 7. Januar, nach der Messe durch Pfarrer Dominik Feigenbutz noch den kirchlichen Segen.

Am vergangenen Sonntag öffneten sich punkt 14 Uhr die Pforten des Martinsaals, wo die Krippe zwei Tage vor Weihnachten innerhalb von drei Stunden aufgestellt wurde. Nach und nach kamen die ersten Gäste herein. Von der Verkündigung der Empfängnis Maria, über die Geburt im Stall bis hin zu den Auftritten des zwölfjährigen Jesu im Tempel reichen die Darstellungen. Die Taufe Jesu und die Zimmerer-Werkstatt von Josef sind die neusten Elemente.

Dann startete auch schon die erste Führung mit Max Hirt. Immer wieder drückte Hirt auf Knöpfe, so dass die sonore Stimme eines Sprechers erklang und über die Herbergssuche oder der Huldigung der Sterndeuter sowie der Flucht nach Ägypten, berichtete. Ein anderes Knöpfchen ist für die musikalische Untermalung zuständig. Die letzte Szene stellt die Taufe am Jordan durch Johannes dem Täufer dar. Abschließend erscheint der Auferstandene, die einzig schneeweiße Terrakottafigur des gesamten Krippen-Ensembles.

Davor, dass mal etwas kaputt geht, hat Max Hirt keine Angst. Denn so lange die Künstlerin lebt, habe er deren Zusage, dass sie jederzeit für Nachschub sorgen kann, berichtete er mit einem Schmunzeln.

Krippenausstellung

In diesem Jahr ist die Krippenausstellung im Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde mit folgenden Terminen: Am Freitag, 29. Dezember und Samstag, 30. Dezember 2017 sind Führungen, um 14, 15, 16 und 17 Uhr. Weitere Termine sind am Donnerstag, 4. bis Samstag, 6. Januar 2018 um 14, 15, 16 und 17 Uhr. Außerdem können Gruppen ab zehn Personen auch einen Individual-Termin mit dem Vorsitzenden des Seniorenvereins Max Hirt unter 07721/21677 vereinbaren. (kd)