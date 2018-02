Brigachtal Brigachtaler Jungfere verbreiten Witz und Charme

Närrische Bürgermeisterkandidatin wirft ihren Federhut in den Ring. Der Alt-Jungfere-Obed begeistert das Publikum mit seinem spritzigen Programm.

Brigachtal – Das hat gesessen! Es gibt eine Gegenkandidatin bei der Bürgermeisterwahl im Brigachtal. Die Alte Jungfer Johanna Elsässer gab am Freitag im Landhaus am Bahnhof ihre Kandidatur um den Bürgermeisterposten im Brigachtal bekannt. Mit Wahlplakat, Parolen und einem Kochlöffel bewaffnet, warb sie offen um des Wählers Gunst. Das vorwiegend weibliche Publikum hatte sich dem Anlass entsprechend in Schale geworfen, um diese Neuigkeit zu zelebrieren. Klar, wer in den Kalender schaut, weiß: Es isch Fasnet und die Wahlwerbung ein Programmpunkt des Alt-Jungfere-Obeds im Brigachtal.