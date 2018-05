Brigachtal Brigachtaler Fußballer wollen Stadionprojekt in Angriff nehmen

Der FC rechnet mit 750 000 Euro Kosten, dabei wäre ein Kunstrasen der größte Investitionsposten. Derweil enthält der Leistungsbericht der Fußballer viel Licht und Schatten.

"Hängt euch rein, gebt alles für euren Club", gab sich FC-Chef Frank Ritzmann beim Jahrestreff betont kämpferisch. Die sportliche Misere bei einem Fußballclub wie dem FC Brigachtal ist die eine Seite. Da ist die "Erste" ziemlich weit hinten in der Tabelle zu finden. Doch mit der Kampfansage ist vor allem das Großprojekt "Neugestaltung Höhenstadion" gemeint, das aktuell auf der Agenda ganz oben auf der Prioritätenliste beim 827 Mitglieder zählenden FC steht.

"Wir müssen die Zukunft angehen, um das Ausbluten des Vereins zu verhindern", sagte Ritzmann im "Sternen". Wenn es nach dem FC-Boss und seinem Vorstandsteam ginge, will man dieses Projekt offenbar auch zeitnah umsetzen. Größter Kostenpunkt wäre wohl der schon länger diskutierte Kunstrasenplatz. Dieser Platz würde unterhalb des Vereinsheims entstehen und den jetzigen Hartplatz ersetzten. Und auch der Trainingsplatz soll ausgebaut sowie ein neuer Parkplatz zwischen Schützenhaus und Narren-Schuppen angelegt werden.

Die Kosten mit mehr als einer dreiviertel Million Euro liegen bereits relativ verlässlich vor, hieß es. "Doch wie sollen wir das überhaupt stemmen?", diese Frage warf Ritzmann in die Runde. Denkbar sind sozusagen drei Finanzierungs-Säulen: Zum einen erhofft man sich Gelder vom Badischen Sportbund. Auch die Gemeinde will man natürlich mit ins Boot nehmen. Neben einem Darlehen hofft man auch auf viele Spenden und Sponsorengelder. Zunächst will der FC das Projekt der Gemeinde vorstellen. Dann wird es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, um über das Projekt auszuloten und abstimmen zu lassen, gab Ritzmann die Vorgehensweise bekannt.

Der Sportbericht, den Daniel Hauser vortrug, spiegelte Licht und Schatten in der Saison 2017/18. Bis zum neunten Spieltag hatte der FC Brigachtal mit endlosen Niederlagen die rote Laterne inne. Aufgrund einer miserablen Trainingbeteiligung habe man zu Beginn der Saison nicht einmal auf Kreisliga-Niveau gespielt, sagte Hauser. Nach einem Trainerwechsel – der routinierte Werner Bucher wurde als neuer Coach verpflichtet – ging es mit dem Team dann aber rasch bergauf. Nun hofft der Club nahtlos an die guten Partien vor der Winterpause anknüpfen zu können. So will der FC möglichst gleich im ersten Spiel gegen die DJK Donaueschingen punkten, um den Kampf gegen den Abstieg möglichst früh entscheiden zu können. Besser lief es bei der zweiten Mannschaft, die die letzte Saison als Fünfte abschloss. Die "Dritte" schaffte sogar eine umjubelte Vize-Meisterschaft.

Per Akklamation gingen die Wahlen im Handumdrehen über die Bühne. Bestätigt wurden Frank Ritzmann als erster Vorsitzender, erster Kassierer Michael Hauger und Schriftführer Thomas Bucher. Jugendleiter bleibt Andreas Bölling und Dirk Fehr ist weiterhin AH-Obmann. Die Beisitzer Michael Käfer, Björn Waller, Michael Schleicher, Steffen Isele und Oliver Weißhaar wurden ebenfalls einstimmig gewählt.

Am 25. Mai ist wieder das Vatertags-Fest. Vom 6. bis 8. Juni wird das Soccer-Camp für den Nachwuchs veranstaltet und auch beim Tag der Gemeinde, am 10. Juni, und beim Dorffest wird der FC Brigachtal Gäste bewirten.