Brigachtal Beim Dorfputz helfen alle mit

Feuerwehr organisiert Aktion Saubere Landschaft. Jung und Alt räumen in drei Ortsteilen auf.

Kurz vor 13 Uhr, am Samstagnachmittag, herrschte reges Treiben beim Feuerwehrgerätehaus: Die alljährliche Dorfputzede stand an. Selten waren so viele freiwillige Helfer auf Achse, um bei dieser Aktion mitzumachen. Ob der rüstige Senior oder das Kindergartenkind, alle halfen tatkräftig mit. Auch Nachwuchs-Feuerwehrmann Daniel Dik war dabei: "Ich finde es schade, dass viele Leute ihren Müll einfach in den Straßengraben schmeißen", meinte der zehnjährige Grundschüler.

"Das ist super, dass so viele Kinder und Jugendliche mithelfen, das hat echten Vorbild-Charakter", betonte Feuerwehr-Kommandant Sascha Eichkorn, der diese Aktion alljährlich federführend leitet. Neben der Feuerwehr waren auch die Mannen vom Brigachtaler Motorradsportclub (MSC) und der Angelsportverein dabei. Einige Landwirte hatten ihre Traktoren, samt Hänger und andere einsatztaugliche Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Uwe Reitze von der Feuerwehr war mit einigen Helfern und dem historischen Kraftfahrspritzen-Fahrzeug unterwegs. "Wir sammeln immer beim Festplatz und im Unterdorf weggeworfenes Zeug ein", sagte er. Bernhard Kraus, Überauchener Feuerwehrmann, berichtet, dass natürlich alle drei Ortsteile angefahren werden. Joachim Eichkorn erinnert sich, dass schon in den 1970er-Jahren solche Maßnahmen durchgeführt wurden. Auch schon damals lief das Ganze unter dem Motto: "Aktion Saubere Landschaft". Dass das nach wie vor notwendig ist, weiß Heiner Eichkorn: "Man glaubt nicht, was Leute so alles in den Wald werfen".

Dann ging es auch schon los. In alle Himmelsrichtungen strömte die Helferschar aus, um die Anhänger mit abgelegten Müllsäcken, Plastik, Möbel, Sperrmüll oder Verpackungsmaterial diverser Fastfood-Ketten voll zu packen. Am Ende waren es mehrere Kubikmeter Unrat, die da zusammen getragen wurden. Fündig wurde man vor allem an Feldwegen, den Verbindungsstraßen Richtung Tannheim und Rietheim. Auch der Beckhofener Grillplatz, die Sportplätze in Klengen und Kirchdorf oder die Buchhalde in Kirchdorf wurden akribisch abgesucht. Auf diese Weise wurden zahlreiche Außenwege und Flächen von Müll befreit. Derweil hatten auch die Angler schon damit begonnen, die Gewässer samt der Ufer, rund um Brigachtal, von allerhand Unrat zu befreien. Gegen Abend kamen die Einsatztrupps nach und nach zum Feuerwehrgerätehaus zurück, wo es im Anschluss Leckeres vom Grill gab. Auch kühle Getränke wurden gereicht, was bei der warmen Witterung allen gut tat.

Aktion

Jedes Jahr im Frühjahr starten freiwillige Helfer von Vereinen und Dorfbewohnern Land auf, Land ab durch, um überall für eine saubere Landschaft zu sorgen. In Brigachtal waren es diesmal besdonders viele Freiwillige. Besonders erfreulich, dass viele junge Helfer mit von der Partie waren und tatkrätig halfen. Ein tolles Fazit am Rande: Der Müll, welcher bei der Aktion saubere Landschaft gesammelt wurde, hat im Laufe der Jahre stetig abgenommen, sagten die Einsatzkräfte nach Abschluss der Aktion. Ein Hinweis, dass viele Leute zwischenzeitlich mehr Umweltbewusstsein an den Tag legen (kd).