Brigachtal Akteure proben für den Lumpenball

FC Brigachtal und andere Vereine bereiten Programm für die Veranstaltung in der Festhalle intensiv vor.

„Eine Gemeinde, ein Verein – FC Brigachtal“, das war das Motto des letztjährigen Lumpenballs des fusionierten Fußballclubs in Brigachtal. Kommenden Samstag werden die rund 80 Akteure die Herausforderung wieder annehmen und ihre unterschiedlichen Talente auf die Bühne bringen. Seit vielen Wochen wird, teils am Wochenende, teils unter der Woche, geprobt, um dem gewohnt hohen Niveau des Balles auch in diesem Jahr zu entsprechen. Neben Showtanznummern wird auch wieder so einiges für die Lachmuskeln geboten sein, verrät FC-Vorstand Frank Ritzmann mit schelmischem Grinsen.

Die beiden Ansager, Andy Bucher und Thomas Kuss, werden mit ihrer erfrischenden Art durchs Programm führen und sicher um keinen Lacher verlegen sein. Die beiden erfahrenen Theaterspieler aus Klengen fühlen sich auf der Bühne zuhause und werden das Publikum zwischen den verschiedenen Programmpunkten mit allerlei komödiantisch aufbereitetem Lokalgeschehen unterhalten.

Die Meckergilde aus Villingen, der Reitverein aus Donaueschingen und die Garde aus Villingendorf werden als auswärtige Gäste Sketche und Tänze aufs Parkett bringen. Neben dem Leichtathletikverein Brigachtal und der Damengymnastik Klengen werden auch die Tanzgruppe Reunited und die Alte Garde wieder in fantasievollen Kostümen die Tanzbeine schwingen. Alle Aktiven des Fußballclubs, von den B-Junioren bis zur ersten Mannschaft, zeigen an diesem Abend, was für verborgene Talente abseits des Fußballfeldes noch in ihnen schlummern. Das Publikum darf sich neben strammen Wadeln auch auf ein abwechslungsreiches Speisenangebot und musikalische Unterhaltung durch DJ Jerzy, alias Jerzy Zimmer, freuen. Zum ersten Mal wird nach dem Programm der Barbetrieb in der Halle stattfinden und von „dem freundlichen DJ aus der Nachbarschaft“ musikalisch begleitet, so der Hauptorganisator Michael Schleicher. Karten sind im Vorverkauf für 7,50 Euro bei Neukauf Weißmann, Getränke Oberföll in Marbach und der Postfiliale Brigachtal erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten acht Euro. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Vorhang hebt sich um 20 Uhr.