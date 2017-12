Brigachtal 2000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein Unbekannter hat in der Siedlerstraße ein Auto beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Nach einer Unfallflucht im Zeitraum zwischen Montag 17.30 Uhr und Dienstag 07.15 Uhr in der Siedlerstraße sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Auto und ist anschließend weggefahren. Das Auto war in der Siedlerstraße auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Er wurde am linken Außenspiegel und am vorderen linken Kotflügel beschädigt.

Der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 07721/6010 um Hinweise.