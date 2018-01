Breisgau-Hochschwarzwald Vermisst: Suchaktion in der Wutachschlucht nach Albert Schlegel geht weiter

Seit Montag wird der 78-jährige demenzkranke Albert Schlegel aus Friedenweiler vermisst. Er ist zusammen mit seinem Hund unterwegs. Im Bereich der Wutachschlucht ist eine Suchaktion angelaufen, die am Mittwoch fortgesetzt wurde.

"Bereits seit Montag, 11 Uhr, ist Albert Schlegel aus Friedenweiler zu Fuß mit seinem Hund Bobby in Richtung Wutachschlucht unterwegs", informierte Uwe Kaiser, Leiter des Polizeireviers Titisee-Neustadt, am Dienstagnachmittag. Bei dem Hund handelt es sich um einen Mischling, Farbe schwarz/braun/weiß. Albert Schlegel ist 78 Jahre alt, dement, etwa 160 bis 170 Zentimenter groß und schlank. Er trägt eine grüne Jacke, braune Hose und eine dunkelgraue Schildkappe. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Schlegel in einer hilflosen Lage befindet", so Kaiser. Er wurde am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Bereich der Kreisstraße 6516 gesehen, als er im von der Schattenmühle in Richtung Boll lief.



Die Suche mit einem Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, DRK, Bergwacht, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber verlief bislang negativ, am Mittwochmorgen wurde die Suche fortgesetzt.

"Es liegen Hinweise vor, dass sein Hund im Bereich der Auenhöfe westlich von Bonndorf gesichtet werden konnte", informierte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Wer zum Aufenthaltort des Vermissten Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 in Verbindung zu setzen.