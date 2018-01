vor 4 Stunden Stephan Rieger Hochschwarzwald Suchaktion: Jacke und Stock des vermissten Albert Schlegel gefunden

Nach wie vor fehlt jede Spur von Albert Schlegel aus Friedenweiler, der seit Montag vermisst wird. Nachdem am Mittwoch sein Hund gefunden wurde, entdeckten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag Gegenstände des Vermissten in Bonndorf.