Hochschwarzwald Schlechtwetterangebote im Hochschwarzwald sehr gefragt

Gästen wird von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH viel geboten. Premiere für E-Cart-Rennen am Schluchsee.

Die steigenden Tourismuszahlen beweisen die Attraktivität des Hochschwarzwaldes. Ein Aufenthalt im Hochschwarzwald ist auch bei jungen Gästen mit Familien beliebt. „Lag der Altersdurchschnitt vor zehn Jahren, als die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) gegründet wurde, noch weit über 50 Jahren, liegt er jetzt bei einem Durchschnitt von 41 Jahren“, unterstrich Tourismuschef Thorsten Rudolph bei der Vorstellung der Tourismuszahlen und den neuesten Events für das Jahr 2017. Auch bei schlechtem Wetter wird einiges geboten, das die fehlende Sonne leicht vergessen lässt. Dafür sorgen unter anderem das Badeparadies Schwarzwald in Titisee und die im vergangenen November eröffnete Fundorena am Feldberg.

„Der Indorbereich ist ein wichtiges Thema“, unterstrich Rudolph. Nach so kurzer Zeit konnte Fundorena-Geschäftsführer Philipp Loose bereits 27 000 Nutzungen verbuchen. In der Fundorena stehen sowohl Gästen als auch Einheimischen auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern, Attraktionen wie ein Kletterparcours in einem Hochseilpark mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ein großer Trampolingarten mit zwei Highjump-Trampolinen und Trampolins für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung. Für Schlittschuhspaß ist auch im Sommer auf einer synthetischen Schlittschuhbahn gesorgt.

Heuer kein Hochfirstfestival

Im großen Veranstaltungsprogramm der HTG fehlt in diesem Jahr das Hochfirstfestival. Allerdings gibt es am Schluchsee eine Premiere. „Da in jedem Mann ein Rennfahrer steckt, öffnet der Hochschwarzwald zum ersten Mal seine Pforten für den Motorsport, aber umweltfreundlich“, informierte Rudolph. Zusammen mit der Badenova wird die „E-Cart-Trophy“ ein komplett emissionsfreies Autorennen, an den Ufern des Schluchsees veranstaltet. „Besonderen Reiz hat das Event für Unternehmen aus der Region, die mit einem eigenen Team an den Start gehen können“, freute sich der HTG-Chef.

Das Motto ist „hundert Prozent Emotion, null Prozent Emission“. Um die Bestzeiten fahren rund 150 Teilnehmer aus 24 verschiedenen Teams. „Wir wollen für Monaco Flair sorgen“, meinte Rudolph scherzhaft. Deswegen führt der 600 Meter lange Rundkurs, durch den die vollelektrischen E-Carts mit einer Leistung von zehn Kilowatt flitzen, direkt durch das Ortszentrum von Schluchsee. Der Eintritt ist kostenlos.

Zum festen Bestandteil der Gästeablenkungen gehört der Hochschwarzwälder Jazzsommer, der zum 27. Mal mit tradionellem Jazz, Sing, Dixie Blues und Boogie Woogie an sieben außergewöhnlichen Orten von St. Märgen bis Lenzkirch geboten wird. Los geht der Jazzsommer am 2. Juni. Wer lieber Blasmusik mag, kann sich auf das SWR 4 Blechduell freuen, bei dem 20 Bands um den Einzug ins Finale blasen. Am 20. Juni gastiert das Blechduell in Lenzkirch. Klassik bietet das Schwarzwald Musikfestival am 22. Mai in Hinterzarten unter dem Motto „eigen.sinnig.welt.bewegend“. Im Musikhaus des Birklehofs widmen sich sechs herausragende Jung-Talente Stücken von Pierné, Mozart, Bax, Jongen, Caplet und Beethoven“.

Natürlich gehören auch Sportveranstaltungen zum Gästevergnügen. Ganz groß ist dieses Jahr der Bergaufsprint an der Hochfirstschanze. Dort lädt Red Bull 400 am 15. Juli zur Weltmeisterschat der Schanzenstürmer ein. Dabei muss im Bergaufsprint eine Distanz von 400 Metern und 140 Höhenmetern bei einer Steigung von 50 Grad überwunden werden. „1750 Teilnehmer aus rund 40 Nationen werden dann die Schanze in Gegenrichtung erstürmen“, erklärte HTG-Zielgruppenmanagerin Svenja Haberkorn begeistert.

Außerdem können Ultra Bike Fahrer am 18. Juni beim 19. Black Ultra Bike Marathon unter dem Motto „Keine Gnade für die Wade“ quer durch den Hochschwarzwald von Hinterzarten bis nach Kirchzarten radeln. Besinnlicher geht es dann beim Lenzkircher Eulogius Fest am 25. Juni zu, wenn 200 Reiter und ihre Besitzer mit Stolz in einer Prozession durch den Ort reiten.

Für Freunde des Brägels haben die Hochschwarzwälder Wirte in der Brägelwoche vom 17. bis 2. Juli wieder verschiedene Kartoffelgerichte vorbereitet.

E-Cart-Trophy

Zum ersten Mal veranstaltet die HTG zusammen mit der Badenova vom 30. Juni bis 4. Juli ein komplett emissionsfreies Autorennen am Schluchsee mit vollelektrischen E-Carts. Am 30. Juni geht es mit einem festen Training für Fahrer und Teams los. Unternehmen, die mit einem Team an den Start gehen möchten, können sich bei der HTG anmelden. Ansprechpartnerin ist Carolin Sternberg. E-Mail: sternberg@hochschwarzwald.de. (ker)