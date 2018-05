Hochschwarzwald Hochschwarzwaldcard ist immer mehr gefragt

Im Jahr 2017 wurden 2,1 Prozent mehr Gästekarten an Touristen ausgegeben. Löffinger Schwarzwaldpark ist ab Juli ein neuer Partner.

Auch im achten Jahr seit ihrer Einführung ist die Hochschwarzwaldcard immer noch ein Renner und ein bedeutender Entscheidungsträger für Urlaub im Hochschwarzwald. Die rasante Entwicklung der Übernachtungen mit Gästecard zeigt sich an den Zahlen: 2011 lagen sie noch bei 952 290 und stiegen 2017 auf 1 299 337 Übernachtungen an. „Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit, die wir mit der Card erreicht haben, noch weiter ausbauen“, unterstrich Stefan Wirbser, Aufsichtsratsvorsitzender der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), in der Jahreshauptversammlung Hochschwarzwaldcard.