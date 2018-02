Hochschwarzwald/Löffingen Betrunkene halten Polizei auf Trab

Die Vielzahl von Veranstaltungen und Umzügen zwischen dem schmotzigen Donnerstag und Aschermittwoch verliefen aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich und störungsfrei.

"Es ereigneten sich lediglich kleinere Vorkommnisse mit eher nur mittelbarem Fastnachtsbezug", informierte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Am Sonntag fiel bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 317 im Bereich der Seesteige, kurz nach 20 Uhr, ein 44-jähriger Autofahrer mit drogenspezifischen Verhaltensmerkmalen auf. Ein Drogenvortest bestätigte diese Beobachtung. Es wurde ein Blutentnahme angeordnet. Darüber hinaus war auch er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines.

Vier Körperverletzungsdelikte wurden der Polizei gemeldet. So wurde am frühen Samstag um 4.30 Uhr, in einem Lokal in der Neustädter Unterstadt ein 41-jähriger, betrunkener Besucher von einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/93360, zu melden. Um 12.45 Uhr fielen am Montag in einem Geschäft in Neustadt zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche auf. Der 16-Jährige wurde von Verkaufspersonal festgehalten, nachdem er beim Diebstahl von Spirituosen beobachtet worden war. Neben der gestohlenen Flasche Wodka wurde bei ihm auch ein Plastiktütchen mit Restanhaftungen von Marihuana gefunden. Ebenfalls am Montag, fiel kurz nach 18 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Löffingen ein 21 Jahre alter Mann durch lautes Herumschreien auf. Den Polizisten wurde gesagt, der junge Mann sei möglicherweise geschlagen worden. Beim stark angetrunkenem 21-Jährigen waren jedoch weder Verletzungen sichtbar noch konnte er Angaben zum angeblichen Tathergang bzw. Hinweise zum Täter machen. Ebenfalls gegen 18 Uhr wurden alkoholisierte Jugendliche beim Bahnhof in Neustadt gemeldet, die sich handfest streiten sollen.

Bis zum Eintreffen der Polizei waren sie bereits weg. Ein 14- und 16-Jähriger konnten im Bereich der Bahnhofsunterführung angetroffen werden. Beide wurden zuvor von einem noch unbekannten, flüchtigen weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren geschlagen und leicht verletzt. Von den beiden angetroffenen Jugendlichen war der 16-Jährige deutlich alkoholisiert, auch wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana gefunden. Beide Jungen wurden abschließend in die Obhut der Eltern gegeben. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360. Der Jugendsachbearbeiter beim Bezirksdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In der Nacht von Montag auf Dienstag gab sich gegen 1 Uhr in einem Imbiss in Löffingen ein Betrunkener 62-Jähriger als Polizeibeamter in zivil aus und verlangte von einem 22-Jährigen dessen Ausweis. Als dieser seine berechtigten Zweifel äußerte, soll er vom 62-Jährigen am Kragen gepackt, geschlagen und beleidigt worden sein. Ein Streife leitete nach Personalienfeststellung bei den Beteiligten und Zeugen ein Ermittlungsverfahren gegen den 62-Jährigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Amtsanmaßung ein.