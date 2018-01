Manchmal muss man über sich selbst lachen. Vor allem, wenn man ein Missgeschick fürs Lehrbuch liefert.

An dieser Stelle sind wir ja oft pointierter, lustig oder etwas satirischer unterwegs. Auch das eine oder andere Mal wurde hier schon ein Missgeschick thematisiert. Doch ist man davor gefeit, hier zu landen, wenn man die Zeilen selbst schreibt? Nein, denn manchmal muss man auch einmal über sich selbst lachen.

Schuld am Missgeschick ist der wunderbare Blick aus dem Turmzimmer des Mühlentors. Die Bräunlinger Innenstadt präsentiert sich so schön, dass das auch unbedingt mit ein paar Bildern festgehalten werden muss. Wer weiß, wann sich diese Chance wieder bietet und schließlich kann man schöne Bilder in diesem Beruf immer brauchen. Schnell die Kamera gezückt. Auf den Stuhl gestiegen und aus dem Fenster gelehnt. Doch irgendwie kleben die Ellenbogen auf der Fensterbank fest. Dort sind nun zwei kleine Abdrücke zu sehen, während auf dem Mantel nun weniger adrette rot-braune Flecken zu sehen sind. Frisch gestrichen. Wer denkt schon daran und welcher Maler bringt schon Hinweisschilder an, wenn eh nur Handwerker Zutritt haben. Kann ja mal passieren, peinlich ist es trotzdem.

Doch all das macht eine große Woge der Hilfsbereitschaft wett. Bürgermeister Micha Bächle, Alexander Misok vom Bauamt und Architekt Lukas Gäbele leiten gleich eine groß angelegte Mantel-Hilfsaktion in die Wege. Ein Handwerker, der Verdünnung hat, wird gesucht. Hilfreich könnte auch etwas Öl sein. Da wird sich schon etwas finden. Doch die Handwerker sind schon weg, denn schließlich ist die Sanierung des Mühlentors ja abgeschlossen. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und dieser führt letztendlich zum Nachbar: Bei Renz Radsport wird der Architekt Gäbele fündig. Felgenreiniger hilft auch. Und tatsächlich: Mit viel Sprühen und Reiben werden die intensiven Farbtupfer zu einer leichten Verfärbung. Den Rest bekommt die Reinigung schon noch hin.

Und was bleibt: Der Dank bezüglich der Hilfsbereitschaft, die Erkenntnis, dass Felgenreiniger immer hilft, ein paar schöne Bilder und alles andere wird sich zeigen, wenn der Mantel aus der Reinigung abgeholt werden kann.