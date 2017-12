Bräunlingens Rathauschef Jürge Guse und sein Nachfolger Micha Bächle äußern sich über die Zukunft.

Bächle folgt auf Guse. Welche Hoffnungen hegen beide für Bräunlingen?

Herr Guse, Herr Bächle, was wünschen Sie sich für die Vereine in Bräunlingen und Umgebung?

Jürgen Guse: Dass diese weiterhin eine wichtige Kraft bleiben im gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen und sportlichen Leben der gesamten Stadt.

Micha Bächle: Ich wünsche mir, dass die Vereine weiterhin so aktiv und in der Bürgerschaft verwurzelt bleiben. Ich wünsche mir, dass sie auch in Zukunft neue Mitglieder finden, die auch aktiv mitmachen und bereit sind, sich in den Vorstandschaften einzubringen.

Wie sollen sich die Schulen entwickeln?

Guse: Beide Grundschulen haben eine gute pädagogische Arbeit geleistet und einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung und der Kommunalpolitik. Ich wünsche allen Veranwortlichen, dass dieses gute Niveau gehalten werden kann.Bächle: Ich wünsche mir, dass unsere Schulen eine gute Perspektive haben, dass unsere Kinder gerne dort zur Schule gehen, Lehrer gerne in Bräunlingen und Döggingen unterrichten und dass unsere Schulen in einem guten Zustand sind. Dazu leistet die Stadt als Schulträger einen wichtigen Beitrag.

Und die Dörfer?

Guse: Jeder Stadtteil hat seine eigene Ausprägung und Mentalität und das ist auch wichtig fürs Selbstbewusstsein. Das Miteinander zwischen Kernstadt und Stadtteilen sollte weiterhin funktionieren unter dem Motto: "Die Einheit in der Vielfalt und die Vielfalt in der Einheit."Bächle: Ich wünsche mir vitale und attraktive Stadtteile. Ich wünsche mir, dass wir die Ortskerne stärken, die Nahversorgung erhalten und Leerstände wieder mit neuem Leben füllen können.

Die Zukunft der Altstadt?

Guse: Sie ist ein besonderer Schatz der Kernstadt und hat als sogenannte Ackerbürgerstadt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das Landesdenkmalamt stuft die historische Altstadt als sehr bedeutsam in Südbaden ein. Deshalb sollte die Stadtbildsatzung weiterhin ein wichtiges Instrumentarium in der Beurteilung für Neubauten und Sanierungen sein. Bächle: Ich wünsche mir, dass die Altstadt lebendig und ein Platz und Treffpunkt für alle Generationen bleibt. Hierzu gehören sowohl das Wohnen, aber auch der Einzelhandel, Gastronomie und vieles mehr. Die Altstadt muss ihren besonderen Charme erhalten, gleichzeitig müssen wir auch neue Entwicklungen zulassen.

Wie entwickelt sich der öffentliche Personennahverkehr?

Guse: Er ist bisher schon gut durch vernünftige Taktung der Buslinien und durch den Ringzug sowie den Bahnhof in Döggingen. Durch den neuen Nahverkehrsplan des Landkreises und durch die bevorstehende Elektrifizierung der Höllentalbahn wird es in absehbarer Zeit weitere deutliche Verbesserungen geben.Bächle: Ich wünsche mir, dass der Nahverkehrsplan des Landkreises umgesetzt und damit der ÖPNV zwischen den Ortsteilen und Bräunlingen gestärkt wird. Die Elektrifizierung der Höllentalbahn ist eine große Chance für Döggingen, aber auch die Gesamtstadt. Damit liegen wir an der S-Bahn von Villingen nach Freiburg. Das ist ein wichtiger Standortvorteil. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass die ÖPNV-Verbindungen auch über die Kreisgrenzen hinweg gestärkt werden.

Was wünschen Sie sich für Ihren Vorgänger/Nachfolger?

Guse: Dass er sich mit seiner Frau hier so wohl fühlt, wie es bei mir und meiner Familie der Fall ist. Für seine Arbeit als Bürgermeister wünsche ich ihm viel Glück, gute Entscheidungen, erfolgreiche Arbeit und Freude am breiten Aufgabenspektrum eines Bürgermeisters.Bächle: Dass er seinen Ruhestand genießen und zufrieden auf sein Lebenswerk blicken kann.