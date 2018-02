Bräunlingen Zum Abschied gibt's Hanselliedle für Stadtpfarrer Walter Eckert

Vor seinem Ruhestand im Sommer erweisen die Bräunlinger Narren Stadtpfarrer Walter Eckert die Ehre: Beim Zunftball präsentieren sie eine Auswahl der besten Hanselliedle über ihn

Hanselliedle verpacken in Reimform, was sich über das Jahr in der Stadt so zugetragen hat. Dabei gibt es gerne mal Kritik, aber natürlich immer auch mit einem Augenzwinkern, wie es sich für Narren gehört. Manchen Bräunlingern wird dabei eine besondere Ehre zuteil: Sie bekommen eine spezielle Ausgabe der Hanselliedle, in denen es hauptsächlich um sie geht. So bekam bereits Jürgen Guse in seinem 32. und letzten Jahr als Bürgermeister eine entsprechende Auswahl präsentiert. Das wurde beim Zunftball nun auch Stadtpfarrer Walter Eckert gegeben: "Nach kurzem Innehalten haben wir eine ausgewählte und erlesene Essenz aus den besten Hanselliedli ihres Wirkens hier vor Ort zusammengestellt", so die Narren. Eine Auswahl: