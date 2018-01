Bräunlingen Wenn die Bundespolitik zu Gast ist: Zwei ganz unterschiedliche Besucher bei Micha Bächle

Die ersten Wochen im Amt erhält ein Bürgermeister traditionell auch die Anfrage von Abgeordneten: Wie sieht's aus mit einem Antrittsbesuch. Thorsten Frei und Marcel Klinge waren nun zu Gast. Zwei ganz ähnliche Termine? Bei Weitem nicht.

Eine Woche im Bräunlinger Rathaus: Die Bundespolitik ist zu Gast. Denn mit Thorsten Frei und Marcel Klinge haben sich gleich zwei Bundespolitiker beim neuen Bürgermeister Micha Bächle angekündigt. Doch Bundespolitiker ist nicht gleich Bundespolitiker.

Thorsten Frei: Man kennt sich

Antrittsbesuch bei Micha Bächle im Rathaus. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei ist zu Gast. Ein Kennenlernen ist aber nicht mehr angesagt – schließlich kennen sich der „Thorsten“ und der „Micha“ schon und sind auf der Duz-Ebene angelangt. Und auch die CDU-Stadträte – fünf an der Zahl – treffen Frei jetzt nicht zum ersten Mal. Junge Union, Kreistag und andere Berührungspunkte. Aber schließlich gibt es ja auch noch die politischen Themen, die Bräunlingen bewegen.

Bächle – gut vorbereitet – verteilt einen Zettel zur Orientierung, über was er gern sprechen würde: Ausbau B 31, Bau zweite Brücke Döggingen, Sanierung Posthausbrücke, Elektrifizierung Höllentalbahn, Breitband und auch das Sondierungspapier, das CDU und SPD auf Bundesebene ausgearbeitet haben. Seite 7 zum Thema „Gigbit-Netzen“, Seite 10 zum Thema „Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulalter“ und Seite 23 zum Thema „gleichwertige Lebensverhältnisse“. Da hat jemand fleißig das Sondierungspapier studiert.

Im Jahr 2004 war die Situation noch ganz anders, da saß Frei als junger OB im Donaueschinger Rathaus und empfing die Abgeordneten. Heute ist die Situation anders herum, Parallelen drängen sich jedoch auf. Doch Frei betont stets seinen Draht zur Basis. „Jeder erfahrene Kommunalpolitiker“, „wem sage ich das“ und „das wissen sie ja selbst am besten“ fließen immer wieder in seine Berichte ein. So baut man während der gemeinsamen Stunde Gemeinsamkeiten auf, während man über die aktuellen bundespolitischen Themen für Bräunlingen diskutiert.

Bächle lässt Raum für Austausch, hört zu und streut gelegentlich sein Wissen ein, wenn es nötig ist. Wie heißt noch mal der Verkehrsverbund im Hochschwarzwald? (RVF) Regio-Verkehrsverbund Freiburg. Wann wurden noch mal die Einheitswerte zur Festlegung der Grundsteuer festgelegt? 1964. Frei greift stets auf ein großes Wissen, Zahlen und Fakten zurück, aber wenn er mal kurz stockt, weiß auch Bächle Bescheid. Bei allem Raum zum Austausch – der Bürgermeister will seine Themen durchbekommen und lenkt auch schon mal in eine andere Richtung.

Dabei wird’s auch durchaus bei ernsten Themen mal lustig. Die Hochkonjunktur könnte ja nicht ewig anhalten, ist sich Rolf Schütz sicher. Was, wenn es mal zum Einbruch kommt. „Dann hat Bräunlingen wenigstens ein saniertes Mühlentor und ein paar neue Straßen“, scherzt Frei, bevor er wieder ernst wird. Nein, man könne nicht immer Geld ausgeben. Man müsse in solchen Zeiten auch etwas zur Seite legen. „Wem sage ich das... Aber der Bund müsste das eben auch so machen.“ Aber es heißt nun mal auf Bundesebene nicht nur „Wir als Union...“ und was Frei sich „persönlich wünscht“, sondern es gibt noch das Stichwort Koalition.

Marcel Klinge: Politiker einer Generation

Beide dunkelblauer Anzug, hellblaues Hemd. Der einzige Unterschied: Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge trägt keine Krawatte. Zwei zum Kennenlernen, denn weil er bei der Amtseinführung von Bürgermeister Micha Bächle in Berlin sein musste, haben sich die beiden noch nie getroffen – der „Herr Dr. Klinge“ und der „Herr Bächle“. „Wir sind ja ungefähr eine Generation – außer dass ich schon einige graue Haare habe“, sagt Klinge. Locker und auch schon mal salopp ist er unterwegs. Der Abgeordnete verzieht schon manchmal das Gesicht – beispielsweise, wenn er hört, wieviel Geld Bräunlingen ausgibt, um die wenigen Einwohner von Waldhausen und Mistelbrunn ans Breitband anschließen zu können. Hier hat Berlin noch wenig geschliffen. Denn nicht nur Bächle ist neu im Amt, auch Klinge ist erst vor kurzem als Bundestagsabgeordneter gestartet.

Auch hier hat der Bürgermeister vorgearbeitet. Fragen zu den Sondierungsgesprächen fehlen allerdings – aus gutem Grund. Ansonsten kommt noch der Tourismus hinzu. Schließlich sitzt Klinge im entsprechenden Ausschuss. Bächle berichtet: Die Übernachtungszahlen, von Unterbränd, dem Campingplatz, der autarken Toilettenanlage. Aber nicht nur davon, sondern auch vom Mühlentor, der Altstadtsanierung, der noch ausstehenden Kirchstraße, den fehlenden Fördertöpfen. Und natürlich über die Themen Breitband, das beide auf der Agenda haben. Klinge hört zu, macht sich hin und wieder Notizen, fragt nach. Schildert seine Sicht der Dinge und sagt Unterstützung zu, denn: „Wir haben hier jetzt wieder zwei Abgeordnete und diese Karte müssen wir in Berlin spielen, um mehr für unsere Region herauszubringen.“

Auch die Flüchtlings- und die Bildungspolitik sind Thema. Über Beides könnten der FDP-Fraktionssprecher Lorenz Neininger und Marcel Klinge wohl noch länger diskutieren. Bis Klinge es merkt. „Herr Bächle, das soll ja kein Zwiegespräch geben. Aber wenn’s um die Bildungspolitik geht...“ Übrigens ein Bereich, in dem der FDP-Politiker sich mehr Staat wünscht. Der Bund müsse die Kommunen finanziell unterstützen, beispielsweise wenn es um den Schulbau geht. Und natürlich beim Breitbandausbau. Und bei der Unterbringung der Flüchtlinge. „Es kann nicht sein, dass man in Berlin sagt: ‚Alle sind willkommen’ und die Kommunen müssen dann dafür aufkommen.“ Und ein Einwanderungsgesetz sei auch wichtig. Aber da hat Klinge schon eine Idee: „Vielleicht ist es ja ganz gut, dass wir in Berlin gerade keine Regierung haben, da kann man sich mithilfe von guten Ideen Partner suchen.“

Das Gespräch endet damit, dass Klinge und Bächle ihre Visitenkarten austauschen. Und dass der Abgeordnete beinahe nicht mehr aus dem Rathaus kommt, denn irgendjemand hat schon die Eingangstür abgeschlossen.