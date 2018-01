Bräunlingen Was kommt nach dem Bürgermeister? Auf Jürgen Guse wartet eine neue Aufgabe

Die Bräunlingern Bürgerstiftung wählt heute Abend einen neuen Chef: Und Jürgen Guse möchte Arbeit von Peter Staller fortsetzen.

Als 2005 von 29 Gründungsmitgliedern die Bürgerstiftung „Bürger für Bürger“ ins Leben gerufen wurde, unterstützte Jürgen Guse das Vorhaben als Bürgermeister. Damals hatte er Kontakt zu denjenigen aufgenommen, von denen er annahm, dass sie das Projekt finanziell unterstützen würden. Klinkenputzen für den guten Zweck, schließlich braucht es für eine Bürgerstiftung nicht nur den Willen, sie zu gründen, sondern auch ausreichend Stiftungskapital.

72 000 Euro kamen zusammen. Und seit elf Jahren unterstützt die Bürgerstiftung nun in Not geratene Bräunlinger und das Stiftungkapital ist mittlerweile auf über 220 000 Euro angewachsen, wie in der letzten Versammlung bekannt gegeben wurde. Die größte Hilfeleistung gab es sicherlich beim Hausbrand in der Blaumeerstraße in Bräunlingen vor einigen Jahren.

Nun ist Guse zwar nicht mehr Bürgermeister, doch die Stiftung liegt ihm immer noch am Herzen. Schließlich hat er in Bräunlingen seine Heimat gefunden und er möchte sich auch weiterhin in das Leben der Stadt einbringen. Und dazu gehört auch die Bürgerstiftung. Das unterstrich der zwischenzeitlich verstorbene Vorsitzende Peter Staller auch in der letzten Bürgerstiftungsversammlung im Dezember 2016. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Bürgerstiftung in Bräunlingen bei der Bevölkerung und auch bei Firmen ein hohes Ansehen hat und wir nicht nur durch finanzielle Beiträge, sondern auch immer wieder tatkräftig bei den entsprechenden Anlässen durch die Vereine unterstützt werden.“

Peter Staller und Jürgen Guse verband mehr als die Bürgerstiftung – die beiden waren eng miteinander befreundet. Doch Anfang Oktober verstarb der Vorsitzende der Bürgerstiftung nach längerer Krankheit Alter von 71 Jahren. Seither ist das Amt des Chefs vakant. Das soll sich aber heute Abend ändern. „Die Bürgerstiftung ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich das Amt übernehmen will“, sagt Jürgen Guse. Und so musste der ehemalige Bürgermeister von Bräunlingen nicht lange überlegen, ob er die Arbeit seines Freundes Peter Staller fortsetzen möchte. Heute Abend steht nun die Wahl an – natürlich muss sich auch Jürgen Guse dem demokratischen Vorgang, der in den Statuten der Bürgerstiftung festgeschrieben ist, stellen. Aber mit Wahlen kennt er sich schließlich aus. Herausforderung für die kommenden Jahre wird auch bei der Bräunlinger Bürgerstiftung das aktuell niedrige Zinsniveau sein. Denn die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen sowie der Jugend- und Altenpflege hängt von zwei Faktoren ab. Den Spenden für diese Projekte und eben die Zinsausschüttung des Stiftungskapitals. Und diese geringen Beträge machen den Bürgerstiftungen das Arbeiten schwer.

Die Bürgerstiftung

Die Hilfe der Bürgerstiftung soll dort beginnen, wo staatliche oder öffentliche Unterstützung endet oder gar nicht greift.