Bräunlingen Was Bräunlinger Betriebe bieten: Ausbildungsforum wichtiger für lokale Unternehmen

Die Bräunlinger Gewerbeschau startet am Wochenende. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Ausbildungsforum im Foyer der Stadthalle. Dort präsentieren sich lokale Unternehmen und zeigen, was sie potenziellen Bewerbern alles bieten können

Am Wochenende wird Bräunlingen zu einem Treffpunkt für Menschen aus der Region. Zur großen Gewerbeschau am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai, werden zahlreiche Besucher in der Stadt erwartet. Dieser Umstand macht die Veranstaltung natürlich besonders für Bräunlingens Ausbildungsbetriebe interessant, die sich dort auf einem Ausbildungsforum im Foyer der Stadthalle präsentieren werden. „Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg ist mit dabei und auch die Gewerblichen Schulen aus Donaueschingen präsentieren sich mit einem Stand“, freut sich Jürgen Bertsche, Hauptamtsleiter in Bräunlingen und verantwortlich für die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde. Auch der SÜDKURIER ist mit einem Tischglücksrad vertreten.

Für die Betriebe ist die Möglichkeit sich in der Heimatgemeinde zu zeigen ein Glücksfall, wie Sven Azevedo sagt. Er ist Ausbildungsleiter bei der Firma Dynacast, die mit Druckguss komplexe Präzisionsteile herstellt. „Das ist eine richtig gute Plattform. Besonders, weil sie eben in dem Ort stattfindet, in dem sich auch das Unternehmen befindet. So erwischen wir auch die Leute, die vielleicht täglich an unserem Firmengebäude vorbeifahren, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich machen“, sagt er. Azevedo wird zur Gewerbeschau mit zwei Auszubildenden des Unternehmens vertreten sein: „Wir wollen hauptsächlich darüber informieren, was wir überhaupt machen. Es geht darum, unsere Außendarstellung zu verbessern“, erklärt er. In der Folge gebe es dann auch mehr Bewerbungen. Nach dem vergangenen Ausbildungsforum auf der Gewerbeschau trudelten bei Dynacast viele Bewerbungen ein. Ähnlich sieht das auch Thomas Bertsche, der bei Metalltechnik Scherzinger für die Ausbildung zuständig ist. Das passt, hat er selbst auch dort gelernt: „Wir haben immer zwei Auszubildende auf dem Forum mit dabei. Wichtig ist uns dabei, dass die junge Generation potenzielle Interessenten direkt auf Augenhöhe anspricht“, sagt Bertsche. Dabei soll dann auch erklärt werden, wie die konkrete Arbeit im Betrieb denn genau aussehe. „Vielleicht ist der ein oder andere mit dabei, der sich dann zu einer Bewerbung entschließt“, so der Ausbildungsleiter. Es gehe aber auch darum, den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, herauszufinden, welcher Beruf für sie auch passt: „Wir haben so die Möglichkeit, sie eventuell zu begeistern und ein Praktikum anzubieten“, erklärt Bertsche, „die Gewerbeschau ist da ein wichtiges Forum für uns.“ In zwei Wochen könne man gut abschätzen, ob der Beruf etwas für einen sei, oder nicht.

„Die Gewerbeschau ist als Plattform für uns wichtig, um neue Auszubildende und Praktikanten zu bekommen“, sagt Matthias Maier vom Unternehmen Blitz Rotary. Beim Stand des Betriebs werden Besucher die Möglichkeit haben, sich mit einer pneumatischen Presse selbst einen Handyhalter herzustellen. „Das Ausbildungsforum war das vergangene Mal ein Erfolg für uns. Danach kamen viele Bewerbungen rein“, so Maier.

Eröffnung

Die offizielle Eröffnung der Bräunlinger Gewerbeschau beginnt am Freitag, 4. Mai, um 18 Uhr in der Stadthalle. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Rede von Staatssekretärin Friedline Gurr-Hirsch vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Das Thema der Ansprache lautet "Starke Wirtschaft – Starker Ländlicher Raum." (guy)