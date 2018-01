Bräunlingen Vorsitzender Hornung hat neues Probenlokal im Blick

Die Bräunlinger Stadtkapelle besticht durch hohes Niveau, attestiert Bürgermeisterstellvertreter Brugger in der Hauptversammlung. Dirigent Dangel lobt die gute Zusammenarbeit und bringt einen Marschmusikwettbewerb ins Gespräch.

Bräunlingen – "Die Stadtkapelle als Bräunlinger Kulturträger ist ein hervorragendes Aushängeschild der Stadt Bräunlingen, das durch sein hohes musikalisches Niveau besticht", sagte Bürgermeisterstellvertreter Otto Brugger bei der Hauptversammlung im Probenlokal.

Dies wurde vor allem bei dem umfangreichen Rückblick auf 2017 in den Jahresberichten deutlich, denn 100 Proben und Auftritte zeigten, dass der ehrenamtlich geführte Verein mit derzeit 185 Mitglieder, darunter 71 aktive Musikerinnen und Musiker und 24 Ehrenmitglieder, das ganze Jahr über Bräunlingen auch nach außen hin präsentiert. Von diesem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement an der Vereinsspitze, mit dem mit überwältigender Mehrheit für weitere zwei Jahre gewählten Vorsitzenden Martin Hornung sowie Ralf Wolf, lebe die Stadtkapelle und sei zu "einem stattlichen Verein gereift", so Stadtkapellmeister Andreas Dangel.

Er freute sich über die Steigerung des Probenbesuches auf nunmehr knapp 70 Prozent, wobei die Register Flügelhorn (80,4 Prozent) und Posaune (80,0 Prozent) vorne lagen. Kurz ging er auf die Höhepunkte ein, wie vorher auch Schriftführer Christoph Heini und Vizechef Ralf Wolf, und hob das Wertungsspiel in Pfohren und das Herbstkonzert hervor. "Ohne Zweifel ist genügend Potential vorhanden, dass wir noch besser werden", sagte Dangel, der die Stadtkapelle "als wichtigen kulturellen Botschafter" bezeichnete. Als zufriedenstellendes, positives Jahr sah er 2017 und lobte die gute Zusammenarbeit mit der Vereinsspitze. Wichtig sei die Freude an der gemeinsamen Musik, so Dangel, der die Teilnahme an einem Marschmusikwettbewerb ins Gespräch brachte. Wie im Vorjahr war Selina Wehle, diesmal mit 95,6 Prozent Probenbesuche, erneut die Beste, vor Ralf Wolf und Johannes Dold, die beide auf 89,2 Prozent kamen.

Von einem größerem finanziellem Minus in der Vereinskasse berichtete Lisa Jehle, was vor allem durch hohe notwendige Aufwendungen verursacht wurde. Viel los war bei der Jugendmusik, die durch ihr Musiklager im Simonswälder Tal neue Impulse erhielt, so Jugendleiterin Leonie Dieterle und Jugenddirigent Tobias Heine. Der Wunsch nach einem neuen Probelokal stand im Mittelpunkt des Ausblickes von Martin Hornung. Man müsse das Projekt neues Probelokal abgekoppelt vom Hallenbad sehen, aber auch über einen Bau auf der grünen Wiese nachdenken, so der Vorsitzende, der sich in den kommenden beiden Jahren verstärkt um das Großprojekt kümmern will. Bezüglich einer Stadtunterstützung "hat der Fußballclub einiges vorgelegt", meinte Hornung, wobei auch Eigenleistungen mit dazu gehören. Gespräche mit Bürgermeister Micha Bächle und einem Architekten sollen folgen.

Ein Höhepunkt 2018 wird der Besuch beim Jubiläumsspielmannszug in Holsterhausen am Wochenende 8./ 9. September sein.

Wahlen

Vorsitzender: Martin Hornung; Schriftführer: Christoph Heini; 2. Kassierer: Sandra Hall, 1. Beisitzer; Christine Bekc; 3. Beisitzer: Marina Reiner. Verabschiedet aus dem Verwaltungsrat wurde Stefan Albert. Derzeit sind 55 Musiker in Ausbildung, 28 in der Blockflötengruppe und neun in der musikalischen Früherziehung. Der Probenbesuch bei der Jugend lag bei 62,4 Prozent. (dm)