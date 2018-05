Bräunlingen Veränderung im Stadtbauamt: Kerstin Milse kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Ein enormes Arbeitspensum im Stadtbauamt sorgt jetzt für Umstrukturierungen. Dort soll eine neue Stelle geschaffen werden, um die Arbeit des Amtsleiters zu entlasten. Die bisherige Leiterin, Kerstin Milse, will sich wieder dem Tiefbau widmen

Neue Gewerbe- und Wohngebiete, Erhalt der Infrastruktur und auch ein enormer Sanierungsstau: Über mangelnde Arbeit kann sich das Bräunlinger Bauamt nicht beklagen. Und genau da liegt das Problem. „In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich mich intensiv mit der Arbeitsbelastung und personellen Besetzung im Stadtbauamt beschäftigt“, sagt Bürgermeister Micha Bächle.

Sein Fazit fällt deutlich aus: „Das Arbeitspensum an Projekten und Maßnahmen ist für die aktuelle Besetzung des Bauamtes zu viel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich hier weit über das normale Maß hinaus ein.“ Die sehr hohe Arbeitsleistung drücke sich auch darin aus, dass Bauamtsleiterin Kerstin Milse und ihr Team hunderte von Überstunden und viele Urlaubswochen nicht nehmen konnte. Auch sei es durch die Überbelastung schon zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen gekommen. „Als Arbeitgeber sehe ich hier auch eine Fürsorgepflicht und die Notwendigkeit zu handeln“, so Bächle. Und eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht: Das Arbeitspensum werde sich aufgrund des „hohen Sanierungsstaus bei der Infrastruktur, aber auch den laufenden und geplanten Groß- und Kleinprojekten und der erweiterten Arbeitsthemenfelder“ nicht verringern.

Die Möglichlichkeit, Aufgaben umzuverteilen oder auszulagern, werde das Problem aber nicht lösen. „Wir haben jetzt schon eine lange Liste mit Projekten. Wenn wir anfangen, zu verschieben, dann wird die Liste nur länger“, erklärt Bächle. Denn bei der Realisierung der Maßnahmen wäre nicht nur das Geld ein entscheidender Faktor, sondern auch die personellen Ressourcen. Auch externe Dienstleister, wie beispielsweise Planungsbüros, würden das Problem nicht lösen. „Das ist derzeit nicht machbar, denn die Büros sind aufgrund der vielen Aufträge ebenfalls händeringend auf der Suche nach Personal“, erklärt Stadtbaumeisterin Kerstin Milse.

Die einzige Lösung ist also, das Bauamt personell aufzustocken. „Ich habe dem Gemeinderat vorgeschlagen, dass wir das Bauamt personell mit einer unbefristeten Stelle mit Projektverantwortung verstärken müssen.“ Wichtig sei ihm, die vielen Projekte mit eigenen Mitarbeitern anzugehen und langfristig auf eine Verstärkung des Teams zu setzen. „Uns wird es auch mit einem Mitarbeiter mehr sicher nicht langweilig“, fügt Milse hinzu.

Doch die neue Stelle bringt noch mehr Veränderungen mit sich. Denn für Kerstin Milse bietet sie gleichzeitig die Chance, sich zu verändern: „Aus privaten Gründen möchte ich die Amtsleiterstelle abgeben und mich künftig wieder ganz meinem früheren Schwerpunkt, dem Tiefbau, widmen“, so Kerstin Milse. Und so wird Kerstin Milse die neugeschaffene Stelle übernehmen, sobald ein neuer Amtsleiter gefunden wird. Auch wenn die Baubranche aktuell boomt, im Bräunlinger Rathaus ist man zuversichtlich, dass man einen geeigneten Nachfolger für Milse findet. „Auch wenn es aktuell nicht einfach ist, Personal zu rekrutieren, sind wir trotzdem optimistisch. Wir werden die Stelle auch überregional und über entsprechende Jobportale ausschreiben, um möglichst viele geeignete Bewerber zu bekommen“, sagt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche, der im Bräunlinger Rathaus auch für Personalangelegenheiten verantwortlich ist. Die Stelle soll nach Pfingsten ausgeschrieben werden und wenn alles nach Plan läuft, könnte der Gemeinderat in einer Sondersitzung Ende August über die Neubesetzung der Baumamtsleiter-Stelle entscheiden.

Von Zoff im Rathaus aber keine Spur: „Es ist ein wirklich gutes Team und nur dadurch konnten wir in den vergangenen Jahren auch so viel auf den Weg bringen“, sagt Milse. Die Kollegen im Bauamt, die Arbeit im Rathaus und auch Bräunlingen möchte sie nicht missen. Aber etwas ist es dann doch, das in der Funktion als Amtsleiterin viel zu kurz kommt. „Mir fehlen einfach die Baustellen“, erklärt Milse. Denn die Führung des Bauamtes bringe ein großes Maß an Bürokratismus, Verwaltungsakten und Absprachen mit anderen Behörden mit sich. Missen möchte die Kerstin Milse die vergangenen fünfeinhalb Jahre als Bauamtsleiterin jedoch nicht. „In dieser Zeit ging in Bräunlingen unheimlich viel und ich bin auch stolz, wenn ich durch das Städtle laufe und all die Projekte sehe, bei denen ich federführend dabei war.“ Trotzdem ist es nun Zeit, sich zu verändern.

Mit der Neuorientierung kehrt Kerstin Milse auch gleichzeitig zu ihren Wurzeln zurück, denn sie kommt aus dem Tiefbau. „Ich bin schließlich mit jedem klappernden Kanaldeckel per Du“, freut sich Milse auf ihren neuen Schwerpunkt. Und schließlich sei nichts so wichtig, wie eine funktionierende Infrastruktur: Denn wenn das Abwasser nicht abfließen kann oder kein Wasser kommt, wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, dann gehen die Bürger ziemlich schnell auf die Barrikaden. Und mit den neuen Gewerbe- und Baugebieten, dem großen Kanalprojekt in der Freiburger Straße und dem Tunnelweg in Döggingen und den anstehenden Erhaltungsmaßnahmen hat sie einiges an Arbeit vor sich.

Bächle, Bertsche und auch die Stadträte sahen kein Problem, den Wunsch von Milse zu erfüllen: „Der Wunsch von Frau Milse wurde von mir und dem Gemeinderat mit großem Respekt und Verständnis aufgenommen.“ Schließlich ist man froh, dass die erfahrene Mitarbeiterin dem Rathaus-Team erhalten bleibt und ihre Zukunft in Bräunlingen sieht. „Gerade im Tiefbau sind ihr Wissen und ihre Erfahrung sehr gefragt. Hier stehen in den nächsten Jahren viele Maßnahmen mit dem Wohngebiet Bregenberg, der Abwasserbeseitigung und Erschließung in Döggingen, Unterhaltung sowie der Sanierung der Infrastruktur und vielem mehr an“, erklärt Bächle.

Und so hat der Gemeinderat in der vergangenen Woche in nichtöffentlicher Sitzung alles in die Wege geleitet: Es wird eine neue Technikerstelle im Bauamt geschaffen. Kerstin Milse wird auf diese Stelle wechseln. Und gleichzeitig wird ein neuer Amtsleiter gesucht. Alle drei Entscheidungen sind einstimmig gefallen. Gesucht wird ein Architekt oder Ingenieur. Da es im Bräunlinger Rathaus niemanden gibt, der die Voraussetzungen in der Stellenausschreibung erfüllt, gilt eine externe Ausschreibung als wahrscheinlich.

Das Bauamt

Dem Stadtbauamt gehören drei weitere technische Mitarbeiter und zwei Verwaltungskräfte an. Der städtische Bauhof mit zwölf Mitarbeiter, sowie das Wasserwerk mit zwei Mitarbeitern sind ebenfalls dem Stadtbauamt unterstellt. Die Amtsleitung: Für die Leitung des Stadtbauamtes wird ein Architekt oder Bauingenieur gesucht. Zum Aufgabengebiet gehört die Leitung des Amtes, zu dem auch der städtischen Bauhof und das Wasserwerk gehören. Mit der Neubesetzung soll auch eine Neustrukturierung der Aufgabengebiete und Zuständigkeiten im Bauamt erfolgen.