Bräunlingen Unterbränder Radsportverein: Über Stock und Stein im Bikepark

Der Nachwuchs des Unterbränder Radsportvereins nimmt beim Technik-Training die unterschiedlichsten Hürden.

"Das ist ja wie in alten Zeiten", freute sich der frischgebackene Jugendleiter des Unterbränder Radsportvereins Simon Wider über den Zulauf am ersten Techniktraining. Insgesamt elf Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren hatten sich am neuen Heidenloch-Bikepark eingefunden.

Jugendarbeit wurde bei den Unterbränder Bikern schon immer groß geschrieben. Doch das Interesse an den wöchentlichen Ausfahrten mit zeitweise über 15 Teilnehmern hatte stetig abgenommen. So bietet man künftig im Sommer alle zwei Wochen samstags um 10 Uhr wechselweise eine Ausfahrt und das Techniktraining an, das jetzt seine Premiere hatte.

Die verschiedenen Strecken im oberen Teil neuen des neuen Bikeparks sind fertig gestellt, der Bau eines Technik-Areals für verschiedene Altersstufen unterhalb der Grillhütte fehlt aber noch. Deshalb hatte Simon Wider dort für die ersten Übungen einen kleinen Parcours aufgebaut mit einem kurvigen Rundkurs, einer Slalomstrecke, einer Wippe und diversen anderen Hürden. Es galt, das Rad zu beherrschen und auch einmal langsam zu fahren.

Im zweiten Teil der zweistündigen Einheit ging es dann in den Bikepark zum Übung an den einzelnen Hindernissen. Einen Riesenspaß hatten die Jugendlichen auf den Schikanen, Steilwandkurven und Buckelpisten. Die Kleineren mussten allerdings anspruchsvolle Teile auslassen, denn Sicherheit geht vor und im Bikepark gibt es immer einen zweiten Weg vorbei. Unterstützt werden Simon Wider und Stellvertreterin Michelle Ketterer von wechselnden Elternteilen, dieses Mal Annabelle Mahler.

In den Techniktrainings möchte Wider die Fitness und den Umgang mit dem Rad behutsam steigern. Den beiden Freunden, der siebenjährige Nick Sandow und der achtjährige Elias Wache hat das Training gut gefallen, vor allem die Huckel im Bikepark und die Wippe im Übungsparcours seien richtig cool. Aber auch die Ausfahrt auf den schlammigen, hubbligen und rutschigen Waldwegen nach Mistelbrunn vor zwei Wochen sei toll gewesen. Es sei cool, dass es Fahrräder gibt und man fahren kann, wo Autos nicht hinkommen und auch gut für die Umwelt, freut sich Elias Wache.

Die kommende Ausfahrt ist am 2. Juni, das nächste Technik-Training am 16. Juni. Auch Auswärtige sind willkommen Anmeldung bei Rainer Wider unter 07654/921773.