Bräunlingen Umdenken nach Tiefpunkt: Radsportler starten ihr neues Jugendkonzept

Der Radsportverein Unterbränd stellt sein Samstagsangebot neu auf. Die Teilnehmerzahlen zwingt zum Umdenken. Jetzt gibt es einen neuen Rhythmus und eine neue Uhrzeit.

Jahrelang war samstagnachmittags im Sommer fast die ganze Unterbränder Jugend auf den Fahrrädern unterwegs. Im Jahr 2008 nahmen noch durchschnittlich 13 Jugendliche an den Ausfahrten teil. Insgesamt 38 Jugendliche fuhren das Jahr über mit und legten 3453 Kilometer zurück. Im Laufe der Jahre war der Trend rückläufig und erreichte 2017 einen Tiefpunkt. Das veranlasste die Verantwortlichen dazu, die Reißleine zu ziehen und das Konzept zu überdenken.

Im Schnitt waren es drei Jugendliche von insgesamt 14, die 868 Kilometer zurücklegten. Spitzenreiter war Kevin Ketterer mit 12 Teilnahmen bei 16 Touren, gefolgt von Lars Mantel (6) und David Mahler (5 Touren).

Dass es immer noch genügend Jugendliche im Ort gibt, daran zweifelt niemand, denn das Winterprogramm mit Fahrradcheck, Kegeln, Inlineskaten und Schlittschuhlaufen war gut besucht. Die Teilnahme am Dorfputz am 21. April war überwältigend. Der Radsportverein bot den Jugendlichen an 28 Tagen im Jahr ein Freizeitprogramm, das mehr oder weniger angenommen wurde. Die Kernkompetenz, das Radfahren blieb allerdings auf der Strecke.

Deshalb setzten sich die Jugendbetreuer mit den Eltern zusammen. Ergebnis ist ein neues Konzept, das mit der ersten Ausfahrt am 5. Mai beginnt und vorerst bis Ende Juli läuft, um die Resonanz zu testen. Künftig finden die Veranstaltungen nur noch jeden zweiten Samstag statt und nicht mehr nachmittags, sondern vormittags um 10 Uhr.

Ausfahrten und Techniktraining im neuen Bikepark wechseln sich ab. In den kommenden Monaten wird dort neben einem Technikbereich auch ein Bambini-Trail für kleinere Kinder erstellt. Mit dieser Maßnahme wird das Angebot für den Nachwuchs erweitert.

Marcel Golec bleibt als zweiter Jugendleiter. Ergänzt wird das Team durch zwei neue Jugendleiter, die bis vor Kurzem selbst noch in der Jugend waren. Erster Jugendleiter wird Simon Wider, dritter Jugendleiter Michelle Ketterer. Beide möchten Kurse besuchen, um künftig in der Lage zu sein, die Kinder und Jugendlichen fachmännisch zu betreuen und zu unterweisen.