Bräunlingen Stadt bekommt 28 neue Flüchtlinge

Für Bürger findet am 28. Februar eine Informationsveranstaltung statt. Die Stadt sucht dringend Wohnraum für die Neuankömmlinge.

Bräunlingen – Aktuell leben in Bräunlingen im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung neun Flüchtlinge. Sie wohnen in städtischen Wohnungen im Alten Schloss in der Blaumeerstraße. Ab Anfang März werden vom Landratsamt weitere Flüchtlinge zugeteilt, bis Jahresende sollen es 28 sein. Die Stadtverwaltung sucht daher Wohnraum zur Anmietung und veranstaltet zusammen mit dem Helferkreis am Mittwoch, 28. Februar, los geht es um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Kirchstraße 10, (3. OG).

Die Stadt Bräunlingen hat erstmals im Dezember 2013 im Rahmen der Anschlussunterbringung Flüchtlinge in Bräunlingen aufgenommen. Diese werden der Stadt aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises zugewiesen. Wenn die Flüchtlinge selbst keinen Wohnraum auf dem privaten Markt finden, ist die Stadt dazu verpflichtet, die Flüchtlinge entsprechend mit einem Dach über dem Kopf zu versorgen. Mit einer ersten Informationsveranstaltung im Rathaus am 11. November 2015 hat die Stadtverwaltung zur Hilfe bei der Betreuung der in Bräunlingen untergebrachten Flüchtlinge aufgerufen. Die sehr gut besuchte Informationsveranstaltung führte dazu, dass sich ein Helferkreis entwickelt hat, der sich seitdem bei der Integration der Flüchtlinge sehr vorbildlich engagiert.

Die Stadtverwaltung hat zu Beginn des Jahres eine aktuelle Mitteilung über die weiteren Zuweisungen an die Stadt Bräunlingen durch das Landratsamt bekommen. Danach müssen in Bräunlingen 28 zusätzliche Personen untergebracht werden. Ein kleiner Teil von ihnen kann noch im Alten Schloss direkt in Bräunlingen untergebracht werden, ein ebenfalls kleiner Anteil kann mit einer städtischen Wohnung in Unterbränd versorgt werden. Aber die vorhandenen Kapazitäten reichen nicht für alle 28 zusätzlichen Personen aus. Dies hat die Stadtverwaltung zum Anlass genommen, sich mit dem Organisationsteam des Helferkreises zusammenzusetzen. Bei der Besprechung im Rathaus wurden dem Organisationsteam die neuen Zahlen präsentiert und eine weitere Vorgehensweise diskutiert. In der Diskussion wurde der Wunsch des Helferkreises deutlich, wieder mehr Helfer ins Boot zu bekommen. Denn bei der Aufnahme von mehr Flüchtlingen ist auch ein entsprechender Mehraufwand zu erwarten, der jedoch mit den aktuell aktiven Helfern nicht mehr geleistet werden kann.

Daher wurde eine erneute Informationsveranstaltung initiiert, zu der die Bürger eingeladen sind. Für die Unterbringung sucht die Stadt weiterhin dringend nach geeignetem Wohnraum (Wohnungen jeder Größe, Wohnhäuser, Ferienwohnungen (möglichst mit Küche)). Denkbar wäre hier sowohl die Vermietung an die Flüchtlinge selbst, als auch die Vermietung an die Stadt Bräunlingen für einen befristeten Zeitraum.

Wer entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtverwaltung Bräunlingen, Herrn Pfaff, Telefon 0771/603132, Mail: Sebastian.Pfaff@braeunlingen.de, zu melden.