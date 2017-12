Bräunlingen Stadt Bräunlingen: Ohne neue Schulden ins neue Jahr 2018

Die Gemeinde hat den Haushaltsplan für 2018 verabschiedet. Dabei hat die Stadt viele Investitionen und Zuschüsse bewilligt. Ärger gab es bei den Breitband-Mehrkosten

Bräunlingen – Mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 26,7 Millionen Euro geht die Stadt Bräunlingen in das Jahr 2018. Es gibt keine neue Kreditaufnahme, bei Schulden von rund 10,7 Millionen Euro einschließlich der Stadtwerke. Viele neue Investitionen und Zuschüsse prägen den einstimmig verabschiedeten Haushalt, wobei trotzdem noch etliche Wünsche und Vorhaben verschoben werden mussten.

So sehen Bürgermeister Jürgen Guse und die Fraktionssprecher den neuen Haushalt 2018:

Jürgen Guse: "Mit dem Haushaltsplan 2018 ist uns unter der Überschrift ,Wichtige Investitionen ohne Nettoneuverschuldung' eine gute Balance zwischen Investitionen und Verschuldung gelungen. Mit Optimismus und trotzdem der nötigen Vorsicht ist ein Haushalt gelungen, der die Stärke von Bräunlingen im Dreiklang von Wohnen in schöner Landschaft, vielen Arbeitsplätzen und attraktiven Freizeitangeboten unterstützt“. Kurz blickte Jürgen Guse in seiner letzten Gemeinderatssitzung als Bürgermeister auf seine 32 Amtsjahre in Bräunlingen zurück, bei der er in rund 650 Sitzungen am Ratstisch und den Ausschüssen den Vorsitz innehatte. Er ging auf die wichtigsten Investitionen 2018 ein. Dabei die Abwasserbeseitigung in Döggingen, die Ersatzbeschaffungen im Bauhof, die neue Brändbachhalle in Unterbränd, die Erschließungsplanungen für die „Ober Gießnau“ und die Zuschüsse an die Vereine und den katholischen Kindergarten. Zusammen ein Volumen von 3,57 Millionen Euro – „eine immer noch beachtliche Größenordnung“. Zwar sei die Verschuldung der Stadt eine wichtige Kennziffer, doch auch die Aufgabenerfüllung und die Leistungskraft der Gemeinde seien wichtig. „Das Vermögen mit rund 52 Million Euro liegt achtmal höher als die Verschuldung. Das ist eine hervorragende Eigenkapitalquote“, sagte Guse. Guse dankte den Gewerbetreibenden für die hohen Gewerbesteuereinnahmen (Ansatz 2018: 6,8 Millionen) und erwähnte die Firmen Wellstar und Frei mit großen Investitionen. Er sah nach wie vor eine Benachteiligung beim kommunalen Finanzausgleich, dessen Auswirkungen er als ungerecht bezeichnete. Die Gründung der Energieversorgungsgesellschaft, die ESB GmbH, sah er als richtigen Schritt, denn viele Investitionen bis hin zur Breitbandversorgung seien 2018 enthalten. Die Digitalisierung bringe Standortvorteile, wobei Guse nach den hohen Ausgaben von insgesamt rund sieben Millionen Euro für die kommenden Jahre hohe Rückflüsse erwartet.

Clemens Fahl (SPD)

"Eine Herkulesaufgabe haben wir in 2017 mit dem Abschluss etlicher Großprojekte abgeschlossen, was auch durch hohe Gewerbesteuereinnahmen begünstigt wurde". Die mangelnde Akustik in der Stadthalle sei kein Ruhmesblatt gewesen und leider musste der Baubeginn in der Kirchstraße erneut verschoben werden. Fahl stellte die Frage nach der Lösung des Hallenbadproblems.

Das Ziel einer merklichen Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung konnte nicht erreicht werden, die Breitbandversorgung Waldhausen/Unterbränd werde durch eine fehlerhafte Kalkulation erheblich teurer und "wir, die SPD-Fraktion, stehen für eine Ganztagsschule in Bräunlingen", so Clemens Fahl. Für 2018 wies Fahl auf die Investitionen von rund 2,3 Millionen Euro hin, wobei sich die Ausgaben nicht nur auf Pflichtaufgaben und Investitionen beschränkten. So werde in Unterbränd in die Brändbachhalle, in die Abwasserbeseitigung in Döggingen und die Regenwasserbewirtschaftung in Stetten investiert.

B. Geyer (Gruppe 84)

Der Haushalt 2018 "ist solide und steht unter guten wirtschaftlichen Bedingungen. Ich denke, wir verabschieden einen soliden Haushalt, basierend auf einer sehr optimistischen, jedoch nicht fahrlässigen Einschätzung der Wirtschaftslage", so Berthold Geyer (Gruppe 84). Rund 30 Prozent der Einnahmen fließen als Abgabe wieder ab, so der Stadtrat, der auf die Großinvestitionen 2018, darunter im katholischen Kindergarten, die Personalkosten, das Wohnbaugebiet "Bregenberg" und die Situation in der Dögginger Gauchachschule einging. Durch die Brändbachhalle in Unterbränd werde ein toller Versammlungsort geschaffen, das Stadttor bald geöffnet und beim Spitalplatz die Fußgängersituation verbessert. Für die Zukunft sollten Sanierungen in Sporthalle, Kaplaneigebäude, Rathaus, Schulstraße, Kirchstraße, Friedhofmauer und Gauchachschule anstehen.

An der Zustimmung für die Mehrkosten zur Breitbandversorgung in Waldhausen/Unterbränd "kann man sehen, dass die Ortsteile nicht zu kurz kommen", so Geyer.

Michael Gut (CDU)

Die Motivation bei den Haushaltsberatungen unter dem Motto "Diszipliniert in den Ausgaben, realistisch in der Machbarkeit" müsse nun in den Haushalt übertragen werden, denn "Motivation ist wie Rückenwind beim Radfahren". Trotzdem gebe es einen Investitionsstau, obwohl die Finanzkraft in Bräunlingen stark sei, doch vieles der Einnahmen müsse wieder abgeführt werden. "Unsere Fixkosten sind zu hoch", sagte Michael Gut (CDU), der kurz auf die Investitionen 2018 einging. Beim Thema Breitband und Zweckverband "hat es uns kalt erwischt". Er kritisierte die Berechnungen, auf die man sich verlassen habe. Mit dem Vorausblick "Das Haushaltsjahr 2018 schaffen wir bei gutem Rückenwind ohne Neuverschuldung. Wir brauchen dauerhaft mehr Finanzkraft für Investitionen und müssen mehr Mittel zuführen. Das bedeute, die Fixkosten im Haushalt unter die Lupe zu nehmen und in Form zu bringen. Mit dem Rückenwind der Gewerbesteuer können wir das schaffen", schloss Gut seine Haushaltsrede.

L. Neininger (FDP)

Einen breiten Raum der Haushaltsrede von Lorenz Neininger (FDP) nahm der Rückblick auf 2017 ein, wobei die meisten Investitionen abgeschlossen seien. Dabei seien das gute Erscheinungsbild der Stadt, die Stadtentwicklung und moderne und angenehmen Begegnungsstätten berücksichtigt. Als "schmerzhafte Überraschung" bezeichnete Neininger die hohen Mehrkosten bei der Breitbandversorgung. Das neue Wohngebiet Bregenberg schaffe neue Impulse für Bräunlingen und vor allem die "Erfolge der Betriebe", die 2017 mit fast acht Millionen Euro Gewerbesteuer zur Haushaltslage beitrugen: "Leider fließt ein wesentlicher Teil wieder ab". Es sei wünschenswert, wenn die Kindergartengebühren entfallen könnten, doch aufgrund der hohen Investitionen und Zuschüsse im Haushalt 2018 könnten "Gelder nicht in Aussicht gestellt werden", so Neininger. Die FDP will das angenehme Wohnen, die qualifizierte Kleinkind- und Schülerbetreuung und die vielen Möglichkeiten in Kultur, Sport und Freizeit beibehalten.