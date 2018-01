Bräunlingen Skat-Meister viermal in Folge

Daniel Jordan gelingt beim Herz As Bräunlingen ein seltenes Kunststück.

Bräunlingen (dm) Zum vierten Mal in Folge wurde Daniel Jordan Vereinsmeister des Skatclubs Herz As Bräunlingen. In der zurückliegenden Jahresrunde 2017 siegte er mit sicherem Vorsprung von 1086 Durchschnittspunkten bei 30 Serien. Zweiter wurde der oftmalige Vereinsmeister Josef Konrad (1070) vor Erwin Neubert, der 982 Durchschnittspunkte reizte. Viertbester war Herbert Steidler (972) vor Wolfgang Hickl (964) und Siegfried Remmele (964). Beste Frau war wie im Vorjahr Ingrid Schmidt mit 921 Punkten. Insgesamt 43 Serien wurden von den 25 Mitgliedern sowie Gästen das Jahr 2017 über gespielt, wobei nur die Spieler ab 30 Serien in die Jahreswertung kommen. Bei der Siegerehrung dankte der Skatclubvorsitzende Wolfgang Busse für die fairen und guten Spiele das Jahr über und übergab Daniel Jordan erneut den großen Vereinsmeisterpokal 2017.