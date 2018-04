Bräunlingen/Unterbränd Realistische Feuerwehr-Probe in Unterbränd

Realistische Feuerwehr-Probe in Unterbränd

Die Bräunlinger Gesamtwehr übt am Hof von Reinhold Mantel. Dabei wird klar: Die Helfer müssen im Einsatz oft gute Psychologen sein.

Groß war das Interesse der Bevölkerung an der Gesamtprobe der Feuerwehr Bräunlingen in Unterbränd. Angenommen wurde ein Brand durch einen defekten Traktor im landwirtschaftlichen Anwesen von Reinhold Mantel. Während der geschädigte Landwirt schreiend umher lief und kaum zu beruhigen war, versuchte ein anderer, wieder in das Brandobjekt hinein zu laufen, um die Katze zu retten.

Beim Eintreffen am Übungsobjekt fanden die Unterbränder Wehrmänner einen qualmenden Hof und einen total aufgeregten Landwirt vor, der um seine Kinder im Gebäude bangte. Alle beteiligten Wehren arbeiteten Hand in Hand. Insgesamt wurden acht Verletzte aus dem Gebäude gerettet. Zur guten Wasserversorgung mussten über 800 Meter Schlauch verlegt werden. Nicht nur Hydranten wurden genutzt, es wurde auch eine Leitung zum Brändbach gelegt. Besonderer Hingucker für die Zuschauer war die Drehleiter aus Löffingen.

Für Michael Becker, neuer Kommandant der Unterbränder Abteilungswehr, war es die erste große Aufgabe, die Übung zu koordinieren, was er hervorragend meisterte. In der folgenden Übungsbesprechung wurde ihm dies von allen Seiten attestiert. Lob gab es auch für die gute Zusammenarbeit über die Kreisgrenze hinaus. Insgesamt waren sieben Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Acht Atemschutztrupps waren im Einsatz. Sechs C-Rohre wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Kreisbrandmeister Florian Vetter lobte die realistische Darstellung des übernervösen Landwirtes und eines weiteren Opfers, das wieder ins Gebäude rennen wollte, um seine Katze zu retten. Dies habe zwar die Zuschauer amüsiert, sei aber sehr realitätsnah, da bei Panik viele Menschen unkontrolliert agieren. So etwas erlebe man im Ernstfall immer wieder.