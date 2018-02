Bräunlingen Preis-Schock beim Breitbandausbau in Bräunlingen

Preis-Schock beim Breitbandausbau in Bräunlingen

Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis räumt Fehler ein, denn die Kosten in Waldhausen und Unterbränd werden sich wohl mehr als verdoppeln. Die Stadträte kritisieren den Verband für seine Fehlplanung heftig.

Es war kein leichter Gang für Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis und Planer Rolf Strittmatter zu den Bräunlinger Stadträten, denen sie in einer Ausschusssitzung erklären mussten, warum die Gesamtkostenschätzung für die Breitbandversorgung in Waldhausen und Unterbränd innerhalb von zwei Jahren von 700 000 Euro auf 1,84 Millionen Euro anstieg. Es kam etliche Kritik, viel Unverständnis für die Fehlplanungen und es herrschte große Enttäuschung am Ratstisch über die Berechnungen des Zweckverbandes, denn die Stadt hatte mit 455 000 Euro Eigenanteil gerechnet, der nun auf fast eine Million Euro gestiegen ist.

Cabanis und auch Planer Strittmatter bemühten sich, die Fehlkalkulation nachvollziehbar zu machen, was jedoch nur teilweise gelang. Wie könne es sein, dass ein Fachzweckverband mit Spezialisten, denen alle notwendigen Unterlagen und auch die Gebietsflächenkarten von Waldhausen und Unterbränd vorlagen, zu einer solchen Fehleinschätzung kommen kann, wurde mehrmals gefragt. Als Begründungen für den um über 100 Prozent gestiegenen Stadtkostenbeitrag wurden von Cabanis und Strittmatter die falsche Einschätzung des Bereitbandgebietes, die Kosten für die Verlegung der Kabel auf Privatflächen bis hin zum fürstlichen Wald, die Kostensteigerungen in zwei Jahren und die Verlegung von Spezialkabel angegeben. Auch die schlechte Koordination der Kabelverlegungen mit dem Ausbau der Kreisstraße in Waldhausen wurde bemängelt.

Von den Stadträten kritisiert wurden auch die mangelnden Information und die Kommunikation des Zweckverbandes mit den Bürgern und seinen Vertretern, denn es sei lange Zeit keine Infos gekommen und dann plötzlich eine Verdoppelung der Kosten. "Wir haben Fehler gemacht und werden unsere Lehren ziehen, wir haben daraus gelernt", gab Cabanis zu. "Ich freue mich, Herr Cabanis, dass sie gekommen sind, um sich eine Kopfwäsche abzuholen", sagte Lorenz Neininger, der nach Alternativen fragte, um die Kosten zu senken. "Wir haben uns auf ihre Aussagen verlassen und werden nun mit über 100 Prozent Steigerung konfrontiert. Ein Privatmann wäre bei solchen Erhöhungen bankrott."

Hart ins Gericht ging Ortsvorsteher Horst Kritzer mit Cabanis, denn "beim Vororttermin haben sie zu den Waldhauser Bürgen gesagt, für Waldhausen ist alles kompakt, auch Bittelbrunn sei mit dabei. Ich bin sehr enttäuscht, das ist kein Spaß mehr", betonte Kritzer, der viel Mühe hatte, den Bürgern in Waldhausen das Dilemma zu erläutern. Für die Mehrkosten hätte man in Waldhausen viel machen können, habe er immer wieder gehört. Das Breitbandgebiet war bekannt und vom Zweckverband habe es geheißen, das Waldhausen und Unterbränd komplett mit dabei seien", meinte Rolf Schütz, der andere Verlegewege als über Privatgelände anregte.

"Die Gesamtmaßnahme Breitbandversorgung Bräunlingen mit Ortsteilen wird noch drei, vier oder fünf Jahre dauern", wobei er keine Bedenken sehe, dass eventuell Teile der Zuschüsse nicht kommen, meinte Jochen Cabanis auf Rückfrage von Clemens Fahl. "Ich glaube die Kopfwäsche ist bei Herr Cabanis angekommen", so Berthold Geyer, der, wie auch andere Stadträte, nachfragte: "Bleibt es nun bei den Kosten oder kommt noch etwas dazu?" "2018 werden beide Maßnahmen umgesetzt, jedoch der weitere Ausbau Bregenberg müsse noch warten. Zusätzliche Kosten sind nicht zu erwarten", antwortete Cabanis. Bürgermeister Micha Bächle als Moderator der lebhaften Diskussion sagte: "Wir stehen zum Breitbandausbau, obwohl aktuell nicht alle zufrieden sind."

Hohe Beteiligung

Bisher wurden 428 Grundstückseigentümer in Bräunlingen, Döggingen, Mistelbrunn und Bruggen abgefragt, wobei sich 76 Prozent aller Bürger, beziehungsweise Grundstückseigentümer, am Breitbandausbau beteiligt haben. In Unterbränd und Waldhausen machen rund 90 Prozent der Hauseigentümer beim Glasfaser Breitbandausbau mit.