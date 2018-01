Bräunlingen Nur eine ist noch viel länger da

32 Jahre war Jürgen Guse Bürgermeister im Rathaus Bräunlingen. Doch es gibt jemand, der schon viel länger im Rathaus arbeitet.

Einen ganzen Abend, viereinhalb Stunden: Und alle reden von Jürgen Guse. Seinen Leistungen. Was er als Bürgermeister alles erreicht hat. Wie sich die Stadt während der vergangenen 32 Jahre verändert hat. Und vieles mehr. Selbst, dass sein zweiter Name Horst lautet, ist nun überhaupt kein Geheimnis mehr. Doch unausgesprochen ist: Jürgen Guse saß zwar 32 Jahre im Chefsessel des Bräunlinger Rathauses. Eine beachtliche Zeit, doch es gibt jemand. der hat vor ihm im Rathaus angefangen. Und wird auch noch länger bleiben. Im September 1970 hat Brunhilde Sulzmann ihre Lehre im Bräunlinger Rathaus begonnen. Wer zu Bürgermeister Jürgen Guse wollte, der kennt die stets gut gelaunte und immer hilfsbereite Sekretärin bestens, denn schließlich führt der Weg ins Chefbüro nur an ihr vorbei. Bescheiden macht die Bräunlingerin kein großes Aufheben, dass sie die dienstälteste Mitarbeiterin des Rathauses ist und schon lange vor Guse da war. Still und leise verrichtet sie lieber ihren Dienst im Hintergrund – ohne großes Aufhebens um ihre Person.

Wenn es da allerdings nicht den Bürgermeister einer 637 Kilometer entfernten 10 600-Einwohner-Stadt geben würde. Die Rede ist von Christoph Fröse, Bürgermeister der sächsischen Partnerstadt Bannewitz. Dieser hatte einen ganzen Karren voller Geschenke mitgebracht. Natürlich für Guse, dem er für die nun zementierte Partnerschaft der beiden Städte, die so lange in "wilder Ehe" zusammengelebt hatten, dankte. Und natürlich auch für Guses Frau Edeltraud, denn ohne diese "starke Frau" wäre vieles nicht möglich gewesen. Aber dann gab es immer noch ein Geschenk.

Und eben dieses war für Brunhilde Sulzmann bestimmt, der der Bannewitzer Bürgermeister auch einfach einmal danken wollte. Und so bekam Guses ehemalige Sekretärin dann doch noch eine große Bühne geboten. Denn Fröse ließ es sich nicht nehmen, ihr das Geschenk vor allen 600 Besuchern zu überreichen. Während Guse mit einem großen Bahnhof verabschiedet wurde und Bächles neues Wirken aufmerksam begutachtet wird, arbeitet eine im Hintergrund: Brunhilde Sulzmann, die dann, wenn ihr Abschied aus dem Rathaus ansteht, sicher ganz still und leise gehen wird.